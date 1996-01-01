На МРОТ можно будет прожить

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 мая 2008 года составит 3 тыс. руб. в месяц. В планах депутатов довести МРОТ к концу 2008 года до 4,3 тыс.

Об этом сегодня можно говорить уже как о реальном факте: Госдума в третьем чтении приняла поправки в Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" и другие законодательные акты РФ об установлении и применении МРОТ. Сейчас МРОТ составляет 1,1 тыс. руб. Стратегической целью повышения МРОТ является доведение ее до уровня прожиточного минимума.

Согласно поправкам, внесенным в закон, МРОТ будет независим от отраслевых тарифных сеток, а в итоге - регионы получат возможность устанавливать свой МРОТ, который должен быть не ниже, чем федеральный, и обеспечиваться за счет средств региональных и местных бюджетов, внебюджетных фондов, средств, полученных от предпринимательской деятельности. Словом, речь идет о подключении для достижения поставленной цели всех возможных источников финансирования, пишут "ФК-Новости".