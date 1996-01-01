В Арсеньеве - проект полигона для ТБО

В Арсеньеве собираются строить полигон для вывоза твердых бытовых отходов, а финансирование проекта будет осуществляться в рамках краевой целевой программы "Отходы". Цена вопроса - 17 млн руб.

Проектная документация прошла госэкспертизу. Предстоит определить подрядчика, после чего начнется строительство. Новый современный полигон предназначен не только для Арсеньева, но и для соседнего Яковлевского района, для расположенных рядом воинских частей. Для строительства отвели площадь в 5 га.