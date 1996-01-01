Во Владивосток плывет буровая платформа для строительства моста...

На прошлой неделе буксир "Атлас" приступил к буксировке из порта Корсаков во Владивосток мини-платформы "Крот", которая будет использована для строительства моста через бухту Золотой Рог.

Как сообщили во Владивостокском морском спасательно-координационном центре (СКЦ), специалисты платформы проведут бурение скважин под сваи для моста, который соединит берега Владивостока. Буксир с платформой предположительно прибудет во Владивосток 10 мая. Мост через бухту Золотой Рог будет построен к саммиту АТЭС, который должен пройти в Приморье в 2012 году. Мост соединит центр города с мысом Чуркина.