Названы самые вредные для здоровья районы Владивостока

Наиболее значительное загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом и диоксидом азота выявлено в районе проспекта 100-летия Владивостока и улицы Баляева приморской столицы.

Формальдегид является сильным раздражителем слизистых оболочек и ощущается человеком в концентрациях около 8 - 10 ПДК. Его действие отличается не столько токсичностью, сколько тем, что он вызывает неприятные ощущения. Является обычной составной частью выхлопных газов автомобилей.

Диоксид азота - пары темно-бурого цвета, в атмосферу выбрасываются промышленными, энергетическими производствами и автотранспортом.

Повышенные концентрации диоксида азота угнетают электрическую активность головного мозга, способствуют развитию воспалительных заболеваний дыхательных путей - ларингиты, трахеиты, бронхиты и т. п. Об этом сообщает сайт Primpogoda.Ru.