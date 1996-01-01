Кому достался миллион

Четыре школы Владивостока получат миллионные гранты. Таков итог конкурса инновационных программ на 1 млн рублей в рамках национального проекта "Образование".

Как сообщила начальник управления по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации города Лариса КАРАПАЧЕВА, в этом году победителями стали гимназия №1, лицей-интернат для одаренных детей "Буревестник", а также общеобразовательные школы №№22 и 76. Первые две школы стали обладателями президентского гранта во второй раз. Всего же в конкурсе инновационных программ приняли участие 13 школ города.

Победители прошли два отборочных тура. В этом году в оценочной комиссии работали более 50 экспертов - представителей системы образования, общественных организаций, профессиональных союзов, родительских комитетов. Проходной балл образовательных учреждений в этом году составил 82%. Самый лучший результат, показанный школами Владивостока, - 73,8% (гимназия №1).