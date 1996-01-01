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Вы празднуете День трудящихся?
Еще 20 лет назад первого мая город был украшен транспарантами: «Мир! Труд! Май!», цветными шариками, цветами; на центральной площади звучала торжественная музыка, и жители города в праздничном расположении духа спешили на демонстрацию. Современное первое мая предстает в ином свете: осталась только торжественность, а значимость праздник утратил. Так что же сегодня думают о Дне трудящихся жители Владивостока?
Ирина, консультант по косметике, 21 год:
- С празднованием первого мая у меня связаны яркие воспоминания из детства: транспаранты, воздушные шары, цветы и люди, объединенные хорошим настроением и лозунгом: «Мир! Труд! Май! Да здравствует Первомай!». Жаль, что сейчас этого всего нет.
Артем, директор строительной фирмы, 26 лет:
- У меня этот день не вызывает никаких ярких эмоций. 1 мая за праздник не считаю.
Людмила и Александр, супруги:
- Приятно, что про день трудящихся не забывают и традиционно отмечают из года в год. На площади наверняка будет праздничный концерт, гуляния. В общем, классическая атмосфера праздника.
Сергей, программист, 31 год:
- Мне нравятся все российские праздники. Правда, я их делю на 2 группы: серьезные и не очень. У меня 1 мая - в той же категории, что и день космонавтики. Я их не праздную.
Марина, студентка ДВГУ, 19 лет:
- Есть международный женский день, есть мужской (23 февраля), значит, по справедливости должен быть международный день труда! Я люблю 1 мая и отмечаю его с удовольствием!
Владислав, торговый представитель:
- 1 мая - мир, труд и еще раз труд! Я в этот день работать буду, поэтому для меня 1 мая - обыкновенный будничный день.
Нина, товаровед, 45 лет:
- 1 мая - День трудящихся. Вот раньше праздновался более грандиозно, а сейчас как-то условно. Хоть и готовится город к празднику, но былого отношения к первому мая совсем нет . Хочется, чтобы этот день отмечался более массово.
Леонид, абитуриент, 17 лет:
- 1 мая? Я думал, этот праздник остался в далеких советских временах. А сейчас по привычке празднуем.
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