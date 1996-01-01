Владивостокскую крепость обошла Долина гейзеров

Владивостокская крепость не вошла в суперфинал конкурса "Семь чудес России". 29 апреля организаторы Всероссийского конкурса определили 14 суперфиналистов.

Как сообщает РИА PrimaMedia, камчатская Долина гейзеров обошла уникальный исторический памятник. За Долину проголосовали 120 тысяч 835 участников, за крепость отдали 116 тысяч 317 голосов. Другие участники второго утра конкурса от ДВФО набрали 1-2% голосов. Это Китовая аллея на Чукотке, Авачинская бухта на Камчатке, Алмазный карьер в Мирном (Якутия), вулкан Ключевская сопка (Камчатка), Полюс холода (Якутия). Больше всего голосов - около 250 тысяч - отдано высочайшей вершине Европы оре Эльбрус.

Другими финалистами конкурса стали замок-крепость "Вовнушки" в Ингушетии, статуя Родины-Матери в Волгограде, Тобольский Кремль, природный заповедник "Столбы" в Красноярском крае, озеро Байкал, Кунгурская ледяная пещера в Поволжье, Новосибирский зоопарк, Кирилло-Белозерский монастырь в городе Кириллове, собор Василия Блаженного в Москве, Нижегородский Кремль, природный памятник "Столбы выветривания" в Северо-Западном федеральном округе и Петергоф в Санкт-Петербурге.

В ходе первого тура конкурса, проводившегося с 1 октября 2007 года до 1 февраля 2008 года, с помощью интернет-голосования были определены 49 полуфиналистов - по семь от каждого федерального округа. Второй тур проводился с помощью интернет-голосования и sms-сообщений с 1 февраля по 29 апреля и определил 14 финалистов.

С 1 мая по 10 июня состоится Супер-финал, когда "большая семерка" будет определена с использованием системы тайного рейтингового голосования (т.е. промежуточные результаты невозможно будет увидеть на сайте, организаторы будут сообщать их в прямом эфире телеканала "Доброе утро, Россия" один раз в неделю). Итоги всенародного голосования будут объявлены 12 июня 2008 года в Москве во время прямой трансляции телеканалом РТР празднований в честь Дня независимости России.