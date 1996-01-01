В Китай на Первомай

В Приморье меняются график работы пунктов пропуска на границе с Китаем в майские праздники.

Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, пункт пропуска "Пограничный автодорожный" 1 и 9 мая будет работать на пассажирском направлении. На грузовом направлении эти дни будут выходными.

В пункте пропуска "Краскино" 1, 4, 9, 11 мая будут выходными. В пункт пропуска "Полтавка" 1 и 9 мая - выходные дни. В пункте пропуска "Марково" выходными будут дни с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.

Пункт пропуска "Турий Рог" 1, 2, 9, 10 мая работать не будет.

Остальные пункты пропуска, расположенные на участке пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, будут работать в прежнем режиме.