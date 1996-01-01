Люди арктической цивилизации

13 этносов коренных народов проживает в Магаданской области. Эти люди не мыслят себя вне территории Северо-Востока и являются «стратегическим» населением региона. Однако на протяжении последнего столетия их взаимоотношения с техногенной цивилизацией складываются отнюдь не безоблачно.

Досье Общая площадь Магаданской области - 462,4 тыс. км, численность населения - 168,5 тыс. человек. Из них 4995 человек - представители коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

В солидарности с миром

Так исторически сложилось, что на этой территории была создана уникальная цивилизация «экологической солидарности» с окружающим миром. Ее характеризуют особые способы хозяйствования, культура и мировоззрение. Освоение экстремальных для проживания северных районов привело к появлению особых элементов поведения, поддерживаемых традициями и обычаями. Северным этносам более свойственно эмоционально-образное, чем логическое познание мира, что определяет устойчивую метафорическую и символическую картину мира. Процесс воспитания традиционно концентрировался в родовой общине в виде непосредственной передачи опыта и навыков, элементов мировоззрения и культурной системы.

Коренные малочисленные народы Севера как специфичный субъект хозяйственной деятельности являются носителями традиционного хозяйственного уклада жизни, адаптированного к природной и ресурсной среде Севера, представителями особого пути эволюции человека - особой арктической цивилизации, формирование которой происходило в течение тысячелетий. К сожалению, в ХХ веке логика их исторического развития была нарушена: народы Севера были «втянуты» в новую социалистическую индустриальную реальность.

Нельзя сказать, что «встреча» цивилизаций только отрицательно повлияла на аборигенные народы. Впервые за всю историю их существования была создана письменность, появились стационарные и кочевые школы, «красные яранги», была создана система здравоохранения, а также ветеринарного обслуживания оленей. Но конкретная реализация на практике во многом позитивной национальной политики зачастую не соответствовала декларированной стратегии. Об этом говорил один из руководителей Комитета Севера 30-х годов Анатолий СКАЧКО: «На Севере политика заготовки явно подавляет все остальные задачи, стремление к подъему товарности туземного хозяйства вырождается в усиленную выкачку из него всей продукции и предъявление к нему невозможных требований...».

Реформы 90-х годов обострили положение аборигенного населения до критического. Активизировался процесс межэтнических противоречий, обусловленный новыми моделями жизни. Резко сократилась доля говорящих на родном языке. Возросло количество маргинального населения. Система образования до сих пор не учитывает эти реалии.

Обострение проблем КМНС и вопросы будущего их развития стали предметом обсуждения на двух (в 1998 и 2004гг.) региональных практических конференциях «Северо-Восток России: прошлое, настоящее, будущее», организованных научным сообществом при поддержке администрации Магаданской области. Тогда были выработаны рекомендации, многие из которых удалось воплотить в жизнь, однако проблемы остаются и сегодня, в начале ХХI века. Важнейшие из них - выживаемость некоторых коренных малочисленных народов Севера, кризис уникальной цивилизации, потеря которой будет невосполнимой утратой для мирового сообщества.

Тезис об унификации мира на базе западной экономической системы привел к грубейшим искажениям фактов и сужению исторического кругозора. В результате и сегодня нередко игнорируются особенности культур, не учитывается многообразие исторического опыта народов и человечества в целом. Это означает, что незападные, а тем более «естественные общества», стоят перед дилеммой: они либо обречены на застой и умирание, либо должны следовать по пути западного авангарда (концепция догоняющего развития). Именно поэтому особое значение приобретает построение и развитие конструктивных межэтнических и межконфессиональных отношений.

Мобильник для оленевода

Бесспорно, группы КМНС, которые до сих пор проживают в национальных районах и ориентированы на традиционные ценности, имеют право на своеобразный уклад жизни, но с элементами модернизации новыми техническими возможностями. Хороший пример - оленеводы Якутии, которые имеют и спутниковую тарелку, и телевизор, и сотовый телефон... Таким образом, с одной стороны, они не утрачивают традиционные способы хозяйствования, а с другой - не отрезаны от мира, его проблем и перспектив.

В 2006 г. администрацией Магаданской области были подготовлены два основных закона, ориентированных на поддержку аборигенного населения: о содействии трудовой занятости КМНС на 2006-2010 гг. и областная целевая программа развития оленеводства в Магаданской области. Разработчики этих документов исходили из того, что развитие КМНС может считаться стабильным, если в соответствующих сообществах нет людей с доходами ниже прожиточного минимума и нет нищего населения, а соотношение доходов между самыми бедными и самыми богатыми сокращается, как и численность безработных.

Другими свидетельствами стабильности являются расширенное воспроизводство населения (рождаемость превышает смертность), возможность получения общего среднего и первоначального профессионального образования (с учетом национальной специфики). А также доступ к учреждениям первой медицинской помощи, снижение детской смертности до уровня центральных регионов и повышение продолжительности жизни до среднего по Северу. Среди других показателей стабильности - надежная почтовая и телефонная связь, устойчивое снабжение электричеством, топливом, товарами, в первую очередь - с исторически сложившейся спецификой, например олениной и красной рыбой.

К сожалению, изменения природно-ресурсного потенциала районов проживания КМНС в течение жизни двух поколений населения привели к сокращению промышленного развития, объемов добычи рыбы, диких животных, ягод примерно в 3 раза. Хотя следует отметить, что Магаданская область в экологическом плане относится к категории наиболее «чистых» территорий всего Дальнего и Северо-Востока по состоянию воздуха, воды и почвы. Права человека на проживание в экологически благополучной среде здесь реализуются практически в полной мере, хотя никто не будет спорить с тем фактом, что среда эта очень сурова.

Назад, в будущее

Наиболее проблемными вопросами реализации стратегии стабильного развития региона являются: борьба с бедностью коренных народов (в широком смысле этого понятия); восстановление особой государственной политики в отношении региона как места компактного проживания КМНС; формирование новой системы экономических отношений между государством и территориальными образованиями (товариществами) КМНС. Важно учитывать, что здесь нужен особый режим функционирования экономики, обусловленный спецификой населения. Необходимы более мягкие условия перехода к рынку, стимулирование комплексного развития традиционных и нетрадиционных производств.

Вернуть коренному населению потерянные черты национальной самоорганизации помогут испытанные в прошлом методы патернализма (от лат. paternus (отцовский) - покровительственное отношение государства к своим гражданам, забота об их благоденствии за государственный счет. - Прим. «ДК»). В новых условиях патернализм должен обеспечить: во-первых, сокращение кризисных процессов в населенческой среде района; во-вторых, накопление положительных результатов структуризации населения, перехода его из разряда маргинального в разряд дееспособного, имеющего внутренние силы и стимулы развития; в-третьих, развитие тех элементов его экономической деятельности, которые способны инициировать механизмы самоорганизации.

В этой связи необходимы комплексные исследования современного состояния системы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера и создание адекватной ей системы образования, предполагающей возрождение, сохранение и развитие традиционных видов деятельности, сохранение национальной самобытности. Эти проблемы понятны каждому, кто изучает специфику жизнедеятельности КМНС.

Так, например, в Северо-Восточном государственном университете уже почти 10 лет действует Центр народов Севера. Здесь взяты на учет практически все представители КМНС школьного и студенческого возраста, разработаны программы обучения родным языкам, традиционному искусству. Молодежь, пройдя подготовительные курсы при Центре народов Севера, значительно легче адаптируется к европейским реалиям города. А преподавание университетских предметов с национальной компонентой позволяет выпускникам стать после окончания СВГУ учителями, экономистами, юристами и другими специалистами, понимающими и отстаивающими традиционные ценности и образ жизни своих народов.

В 2008 г. администрация области, Северо-Восточный государственный университет, Магаданская областная ассоциация КМНС организуют научно-практическую конференцию «Современные проблемы социокультурного развития коренных малочисленных народов Севера». Организаторы надеются, что новые концепции и общее решение конференции позволят снять хотя бы часть проблем аборигенного населения Севера, чтобы сохранить «кладовые реликтовых культур, утерянных нашей цивилизацией технократического типа» - так Северные территории мира названы в Резолюции Генеральной ассамблеи ООН «О десятилетии коренных народов мира» (1995г.). Сохранить опыт традиционного хозяйствования, щадящего природопользования и культурные традиции коренных народов - значит передать нашим правнукам опыт выживания в экстремальных условиях суровой северной среды.

Евгений КОКОРЕВ, президент Северо-Восточного государственного университета, д.ф.н., профессор, Александра ПОСПЕЛОВА, профессор Северо-Восточного государственного университета, д.ф.н.