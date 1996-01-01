Сильные женщины умны, образованны, самостоятельны, без посторонней помощи справляются с проблемами любой сложности. Но чувствуют ли они при этом себя счастливыми?..

На любовном фронте

Сильной женщине сложно обрести партнера - ведь она ищет себе равного: сильного и самостоятельного, с которым они дружным дуэтом пойдут по жизни. Такие уникальные мужчины, безусловно, есть, но их немного. Большинство ищет в будущей жене няньку, маму и домработницу в одном лице, чтобы любила, жалела и ухаживала, как за ребенком.

Но нужен ли сильной женщине такой спутник жизни? И не надо быть пророком, чтобы предсказать драматургию развития подобных отношений: когда чувство новизны и едва зародившейся влюбленности пойдет на убыль, скорее всего, такой кавалер начнет активно раздражать. Современная сильная женщина в жизни вполне может обойтись без мужчины - и в этом ее главная проблема.

Хоть раз столкнувшись в жизни с тем, кто поспешил сесть ей на шею, она опасается, что и впредь будет наступать на одни и те же грабли. Ведь слабый всегда подсознательно выбирает в партнеры более сильного. А ей нужен если не более сильный, то хотя бы равноценный друг и соратник!

Как быть? Психологи советуют безжалостно избавляться от предыдущего негативного опыта - забывать, вычеркивать его из жизни, выбрасывать в форточку и с каждым новым партнером начинать все как с белого листа. Если тянуть за собой шлейф предыдущих обид, дело в личной жизни не сдвинется с мертвой точки. Новый друг вовсе не виноват, что предыдущий оказался инфантильным.

Старайтесь, чтобы профессиональная сфера деятельности мужчины по возможности не пересекалась с вашей - во избежание конкуренции. Известно, например, что звездные актерские браки нередко распадаются именно потому, что один из супругов не может пережить славы другого. Впрочем, позавидовать можно профессиональному успеху в любой области, и если ваш потенциальный муж этим грешит, имейте в виду, зависть - удел неудачников. И бегите подальше - это явный мезальянс.

Отношения с детьми

Сильная женщина думает, что если она блестяще решает сложные жизненные проблемы, то уж с рождением и воспитанием ребенка она самостоятельно справится наверняка! Она считает, что, если ей самой не нужен муж, значит, и будущему ребенку не нужен папа. И это, пожалуй, самое глубокое заблуждение сильных женщин, которые после 30 лет, так и не выйдя замуж, отваживаются родить в одиночестве.

Однако ребенок - не важно, мальчик или девочка, - бессознательно чувствует тягу к отцу и называет папой дедушку или родного дядю. Хорошо, если они есть, а если нет? Решаясь на материнство в одиночестве, женщина поступает в высшей степени эгоистично по отношению к ребенку, априори лишая его общения с отцом. Надо ли говорить, какие проблемы рождает безотцовщина?

С подрастающими детьми сильные женщины, даже в полных семьях, часто выбирают авторитарный стиль общения и все решают сами - с кем дружить, что носить, где учиться. Дети в подростковом возрасте отвечают на это апатией, а повзрослев, превращаются в закомплексованных, инфантильных людей. Порой из чувства протеста даже бегут из дома. Внутренне отдаляются от родителей.

Как быть? Надо изначально четко уяснить для себя: малыш - не игрушка. Возможно, вы можете дать ребенку многое, но зачастую все это не заменит родного отца. Прежде чем рожать, подумайте, кто из близких родственников станет "папозаменителем": ваш собственный отец, брат или, может, муж вашей сестры? Это должен быть мужчина, непременно связанный с вами семейными узами, а не просто сосед по этажу!

Также можно посоветовать сильным мамам направлять свою энергию в деле воспитания отпрыска не на муштру, а на раскрытие талантов в ребенке. Если мама точно определит, в чем его способности, вместе они образуют прогрессивный тандем: ребенок будет заниматься любимым делом, а мама прокладывать дорогу таланту. Сегодня многие из сделавших успешную карьеру благодарят своих матерей именно за высокую требовательность и поддержку.

Работа и карьера

Сильная женщина много работает в силу своих жизненных установок: она амбициозна, требовательна, ей непременно надо реализовать свои таланты. Кроме того, сильной женщине, не нашедшей себе равноценного партнера, приходится трудиться, чтобы обеспечить себя, пожилых родителей и зачастую подрастающего ребенка. Она не обязательно делает блестящую карьеру или становится большим начальником - она трудится, чтобы элементарно выжить.

Занимает ли она кресло руководителя или служит рядовой сотрудницей фирмы, благодаря своей старательности сильная женщина обречена на достижение отличных результатов. Стремясь выполнить все задачи "на пять с плюсом", она часто взваливает на свои плечи больше, чем в состоянии выполнить, а потом нервничает из-за того, что не справится с огромным объемом работы или не выполнит задание в срок.

Трудовая жизнь в состоянии бесконечной гонки и непрерывного стресса приводит к однозначному результату - переутомлению, депрессии и "синдрому накопившейся усталости".

Одинокая сильная женщина превращается в трудоголика, поскольку ей не к кому спешить домой, и тем самым загоняет себя в замкнутый круг: "дом - работа", где уже нет места устройству личной жизни. А замужняя женщина-трудоголик лишает себя счастливого времени, которое она могла бы провести с семьей.

Как быть? Позвольте себе расслабиться, отдыхайте в выходные дни и во время летнего отпуска - бесконечный бег по кругу может подорвать здоровье. Если не заботитесь о себе, подумайте хотя бы о близких - им вы нужны здоровыми и жизнерадостными! Наберитесь смелости сказать "нет" очередному поручению начальства или сногсшибательному проекту, обещающему баснословную прибыль. Избавьтесь от внутреннего ощущения, будто бежите за поездом и если не впрыгните в последний момент на подножку, он умчится навсегда. Ничего, придет и следующий.

Как видите, сильные женщины вовсе не так безупречны, как кажется на первый взгляд. У них тоже есть свои недостатки и внутренние проблемы. Пожалуй, главная из них кроется в том, что умные и образованные, они подчас забывают древний как мир тезис о том, что сила женщины в ее слабости.

Если сильные женщины научатся принимать помощь со стороны мужчин, разделят обязанности с коллегами и поручения с домочадцами, а главное - научатся доверять людям и перестанут взваливать на себя чрезмерный груз ответственности за все и всех, может, тогда им и не придется становиться сильными.