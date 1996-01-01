Четыре приметы женской вульгарности

Женщинам нравится притягивать взгляды. Но в этом стремлении мы часто забываем о тонкой линии, разделяющей понятия "сногсшибательно прекрасна" и "вызывающе вульгарна". Заручившись советами стилистов, "Правда.Ру" подсказывает, как избежать ошибок на пути к совершенству.

1. Слишком облегающие джинсы

Плотно сидящие джинсы могут выглядеть сексуально, но если они вот-вот треснут по швам, - это уже перебор. Не имеет значения, насколько близки к совершенству части вашего тела и какова сегодняшняя мода - позаботьтесь, чтобы ваши джинсы не обтягивали вас до неприличия, а хорошо сидели на бедрах.

"Как правило, если в джинсах вы не чувствуете себя комфортно, не можете спокойно сидеть, значит, они вам малы, - считает Ирина Камаева, продавец-консультант одного из столичных бутиков. - Вы не должны задерживать дыхание и втягивать живот, чтобы влезть в любимые штаны. Швы не должны врезаться и оставлять на коже красные следы и тем более синяки. Кнопки на джинсах должны плотно закрываться и не оттопыриваться, будто вот-вот с треском оторвутся".

2. Неудобная обувь

Не важно, насколько стильными, элегантными или невероятно модными кажутся вам эти туфельки на витрине - или как классно они выглядят на модели из прошлого номера Vogue. Если вы не можете в них уверенно передвигаться, со стороны вы выглядите не просто смешно, но и вульгарно. Походка становится неестественной, уродующей весь ваш облик.

Перед тем как покупать понравившуюся пару, сделайте несколько пробных проходов по магазину, не спешите принимать решение. Обувь нужно носить как минимум пять минут, чтобы понять, насколько она вам подходит. И не стоит покупать обувь меньшего размера в надежде "разносить в будущем".

3. Пышно начесанные волосы, в избытке орошенные лаком

Начесанная до невероятных размеров шевелюра необычной формы подходит для авангардного подиума, но не для реальной жизни. Это уже откровенный перебор, который только пугает, а не возбуждает. "Залог сексуальной прически, - считает стилист Алена Потапова, - подвижность волос, сохранение их живой энергии".

Но движение и объем можно совместить. Для этого, как советует Interlinks.ru, накрутите влажные волосы на бигуди, а корни волос спрысните придающим объем спреем. Когда волосы высохнут, снимите бигуди и слегка спрысните их лаком. Эта нехитрая процедура обеспечит вам мягкие объемные локоны, которые выглядят естественно и сохраняются шелковистость и подвижность - это супер-сексуально!

4. Обезличивающий макияж

Макияж можно считать вульгарным, если вы обращаете на него внимание прежде, чем на саму накрашенную женщину. "В своем стремлении выглядеть привлекательно и оригинально мы часто заходим слишком далеко и выглядим при этом странно и нелепо", - считает Потапова.

Гораздо лучше ухаживать за кожей изнутри, а затем дополнить природную красоту несколькими штрихами. Если же вы хотите примерить яркий, вызывающий образ и накрасить губы алой помадой, не выделяйте глаза и щеки. И наоборот, хотите подчеркнуть глаза - губы и щеки должны оставаться нейтральными. Густо накрашенные щеки - иногда это выглядит очень сексуально - требуют бледных губ и минимального макияжа глаз.