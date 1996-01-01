Несколько наиболее ярких отличий отечественной косметики от импортной

Отечественная продукция стоит дешевле и по своим свойствам и внешнему оформлению вполне может конкурировать с импортной.

По мнению экспертов, одно из основных отличий российской косметики: натуральные компоненты и активные добавки в ней даны в правильной, а главное, достаточной дозировке. И это выгодно отличает отечественных производителей от западных.

Разница российской косметики уровня "масс-маркет" с такой же импортной либо очень маленькая, либо вообще отсутствует.

Все новейшие тенденции, будь то упаковка или активные вещества, очень быстро внедряются в России, что позволяет отечественным производителям в довольно короткое время достичь очень хороших результатов, а некоторым даже мирового уровня.

В России еще не распространена так называемая парафармацевтическая косметика, которая не только ухаживает за кожей, но и борется с различными проблемами, такими, как акне, розоцея, и другими. Слабо развита и косметика для профессионального ухода и на основе ароматерапии.