Восемь мифов о российской косметике

Помните старую шутку: "Советское - значит, отличное... от заграничного"? А что теперь? Лучше наша косметика зарубежной или сравнения тут вообще неуместны? Тем более что сегодня в магазинах полным-полно кремов самых известных мировых марок.

МИФ № 1. Рецептура отечественной косметики основывается только на наших традициях.

Забывать о своих корнях - дело неблагородное. Но какими бы патриотами мы ни были, против фактов не пойдешь: российская косметическая школа с самого начала развивалась под влиянием французских и немецких традиций. "Исконно нашу" фабрику "Свобода", к примеру, основал более 150 лет назад француз Альфонс Ралле. Называлась она "Ралле и К°" и выпускала отличное мыло, прекрасную пудру, хорошую помаду...

После революции 1917 года косметическая промышленность действительно пошла своим путем. Однако то, что выдавалось на-гора, годилось разве что для удовлетворения гигиенических потребностей населения. Вот и готовили женщины дома собственные кремы из петрушки, а лосьоны - из укропа. Или вообще не ухаживали за собой.

Но даже при "железном занавесе" наши косметические гиганты умудрялись получать часть сырья из-за границы - другого выхода просто не было. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда и обмен научной информацией идет на высшем уровне, и на наших прилавках огромное количество товаров красоты со всего света!

МИФ № 2. В российской косметике используется только отечественное сырье.

Увы, такое не реально. И раньше, и сейчас использовалось импортное сырье. Многое из огромного ассортимента компонентов, необходимых для производства самой разной косметической продукции, наши производители просто не выпускают. Да, собственно, нужна ли подобная самодеятельность? Чтобы выпускать качественную продукцию, намного целесообразнее закупать сырье у известных фирм, специализирующихся на производстве определенных компонентов, строго соответствующих самым высоким стандартам. Такова, кстати, общепринятая мировая практика.

МИФ № 3. Нашей коже подходят средства, в которых используют экстракты наших растений.

Самое важное для любой кожи - экологическая чистота входящих в крем компонентов. А потому совершенно безразлично, где собирали ту или иную траву - в Альпах, на Алтае или Кавказе. Главное (это доказано наукой!), чтобы район был экологически чистым. Не менее значимым критерием качества любой косметики является и степень очищенности растительных экстрактов.

МИФ № 4. Отечественная косметика абсолютно натуральная, это главное ее отличие.

Слово "натуральный" - завораживает многих. Но... натуральной может быть, например, маска из овощей, фруктов, яиц, сметаны... Приготовив, ее тут же надо нанести на лицо, шею, руки.

Любое средство по уходу за лицом, телом, волосами имеет сложный состав. В креме, в частности, содержатся водная и жировая фазы, различные биодобавки, консерванты, отдушки. Вода, естественно, используется натуральная, но не из-под крана, а прошедшая специальную обработку. А вот жир... Натуральные жиры быстро портятся, поэтому без консерванта не обойтись. Чем дольше срок хранения, тем больше требуется подобной "химии". Уменьшить процентное содержание консервантов позволяет только замена натуральных жиров на синтетические. Так что не стоит обольщаться - 100%-ной натуральной косметики просто не существует!

МИФ № 5. Наши кремы жирные, а потому больше всего подходят для климата России.

Использование натуральных жиров в российской косметике, тем более если есть ссылка на старинный рецепт, распространено довольно широко. Можно сказать, это вообще наша российская традиция. А жирные кремы в тубах - визитная карточка советской индустрии красоты. Но нужны ли нашей коже такие кремы? Раньше считалось, что к нашему суровому климату и в основном сухой коже лица они подходят идеально! Но даже самая сухая кожа нуждается не в жирных, а в увлажняющих средствах. А жирные кремы не впитываются, забивают поры, препятствуют дыханию кожи.

МИФ № 6. Нужно пользоваться только проверенными годами и знакомыми средствами.

Неважно, какими кремами вы пользуетесь - нашими или импортными, с годами структура и тон кожи меняются. Кожа привыкает к одним и тем же ингредиентам, в то время как ей может не хватать совсем других веществ. Да и технологии косметических производств постоянно совершенствуются, и с каждым годом появляются все лучшие средства для кожи. Не зацикливайтесь на любимом средстве, экспериментируйте, периодически меняйте кремы.

МИФ № 7. Продукция наших косметических фирм за прошедшие годы не изменилась.

Это не так! Большинство российских компаний не только обновили ассортимент, но и, основываясь на новейших зарубежных и отечественных разработках, используют биологически активные компоненты, отдушки, консерванты...

МИФ № 8. Натуральный запах нашего крема - гарантия его высокого качества.

На самом деле практически все косметические средства имеют специфический запах. Зачастую отдушки используют не от хорошей жизни. Чтобы улучшить потребительские качества косметического средства, приходится "забивать" запах сырья, из которого оно сделано. Крем, лосьон, шампунь... должны вызывать только приятные ощущения.

В идеале при хорошей очистке запах исходных компонентов еле заметен. И тогда ароматизатор применяют только для придания своеобразного шарма.

Если косметика имеет слишком резкий или приторный запах, то это самое верное свидетельство того, что продукция дешевая, сделана на основе недостаточно очищенного сырья. Но возможен и другой вариант - отдушка подобрана неправильно. Такое бывает у любой косметики.

Вывод прост: некачественной может быть и российская, и французская, и немецкая косметика. Все зависит от производителя и от того, насколько данная косметика подходит вашей коже.