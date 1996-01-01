Жидкие калории. Напитки намного опаснее еды

Не только то, что вы едите, плохо отражается на талии - то, что вы пьете, тоже.

Сидеть на обезжиренной, несладкой и несоленой пище - бессмысленная трата времени, если вы в течение дня под завязку грузите себя жидкими калориями в виде алкоголя, газировок и якобы здоровых питьевых йогуртов.

Большой бокал белого вина может содержать 180 калорий, а большая чашка кофе-латте с цельным молоком - целых 260.

Проблема жидких калорий состоит в том, что они не кажутся нам опасными. А специалисты утверждают, что они даже заставляют нас больше есть.

Исследователи из Гарварда восемь лет наблюдали за питанием 50 тысяч медсестер и вычислили, что фанатки лимонадов и сладких фруктовых соков дополнительно съедали в день в среднем по 358 калорий.

Исследователи также обнаружили, что только один газированный напиток в день может сделать из поджарого подростка тучного.

Британцы установили, что типичный подросток выпивает за день две упаковки безалкогольных напитков - приблизительно 300 калорий. Эксперты полагают, что ограничение ребенка 100 калориями в день могло бы предотвратить чрезмерное увеличение веса.

А один из последних выпусков журнала Американской диетической ассоциации сообщает, что 22% наших калорий поступают с жидкостями. И это без учета алкоголя!

На безалкогольные напитки приходится половина лишнего сахара, что мы потребляем.

Вот как можно прибавить в весе всего за один день:

07:00 150 мл сладкого питьевого йогурта - 300 калорий.

Замена: стакан сока для детского питания, обогащенного кальцием. Он укрепит кости и привнесет только 107 калорий.

09:00 Большой стакан кофе-латте - 260 калорий. 200, если он сделан с молоком низкой жирности. И 400, если вы предпочитаете кофе со сливками.

Замена: Если вы любите кофе, пейте капучино с обезжиренным молоком - 80 калорий.

11:00 Маленькая бутылочка или банка сладкого шипучего напитка - 150 калорий.

Замена: минеральная вода с теми же пузырьками вообще не имеет калорий. Никак не можете без колы - выберите диетическую версию, в которой всего 1,3 калории.

13:00 Фруктовый сок - 200 калорий.

Замена: компот из сухофруктов без сахара - 60 калорий.

16:00 Кофе с шоколадом - 280 калорий (без сливок) и 430 калорий (со сливками).

Замена: чашка чая с небольшим количеством молока низкой жирности. Вы получите свою дозу кофеина, но только за 13 калорий.

19:00 Кружка пива в 160 калорий и два больших бокала вина в 360 калорий в сумме дадут 520 калорий.

Замена: разделим калории на два, заменив один из алкогольных напитков водой.

21:00 Чашка горячего шоколада на цельном молоке - 250 калорий.

Замена: ромашковый чай - 0 калорий.

Все жидкости, выпитые за день, могут снабдить вас более чем 2200 калориями. То есть одними только напитками вы покрываете ежедневную норму по калориям для женщин, рекомендованную диетологами. Но вы же не только пьете, а еще и едите. Излишества непременно отзовутся прибавкой в весе - всего через день весы покажут, что вы потяжелели на 200 г.

Идеально - не выходить за пределы нормы. Но, произведя здоровую замену, вы сократите вредный довесок до 450 калорий. Уже что-то!