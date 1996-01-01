Школьников ждут 33 загородных

- До какого возраста школьник имеет право на путевку в загородный лагерь за счет средств обязательного социального страхования? - Валентина ПОТАПЕНКО.

Как сообщила пресс-служба ГУ Приморского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в соответствии с постановлением Правительства РФ «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах» полную или частичную оплату стоимости путевок для детей застрахованных (работающих) граждан в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, в загородные стационарные оздоровительные лагеря, а также оплату для них стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул традиционно осуществляет Фонд социального страхования.

Стоимость путевок за счет средств социального страхования в 2008 году определена в следующих размерах:

- в детские санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия (21 день пребывания) - 642 рубля за 1 день (с учетом районного коэффициента);

- в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря (продолжительность смены в период летних каникул – 21 день, в период других школьных каникул – не менее 7 дней): до 50% средней стоимости путевки, утвержденной каждым субъектом Федерации (для Приморского края - 8600 руб. при продолжительности смены 21 день, стоимость одного дня пребывания – 409 руб. 52 коп.). До 80% средней стоимости путевки оплачивается для детей работников бюджетных учреждений и других организаций, финансовое положение которых не позволяет им оплачивать стоимость путевок в такие лагеря самостоятельно.

Приобретение путевок в загородные стационарные лагеря (в период школьных каникул) осуществляется самостоятельно страхователями-работодателями в счет единого социального налога, подлежащего уплате в Фонд социального страхования.

Путевки за счет средств обязательного социального страхования оплачиваются для детей школьного возраста до 15 лет (включительно).

В 2008 году расширен список категорий детей застрахованных граждан, направляемых в санаторные оздоровительные лагеря, за счет детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, пасынков и падчериц.

Досье Всего в 2008 году на оздоровление 78600 детей работающих граждан Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ направит 220 млн руб. В санаторных лагерях пройдут курс лечения 8600 приморских школьников, 10 тысяч отдохнут в загородных оздоровительных лагерях, 60 тысяч ребятишек интересно проведут время в лагерях с дневным пребыванием. Будет открыто 33 загородных лагеря, 13 – санаторных и не менее 500 – пришкольных.

Полную стоимость путевки (определенную владельцами оздоровительных лагерей) вы можете найти в перечне загородных стационарных оздоровительных лагерей, утвержденном краевой межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Приморском крае.