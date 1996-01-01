Критерии качества будут пересмотрены

При Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки будет создан Совет по качеству образования, сообщила глава ведомства Любовь ГЛЕБОВА. Первая задача - определение нового представления о качестве образования, которое не ограничивается отметками по предметам и баллами в ЕГЭ-сертификате. Координировать работу совета будет ректор Института проблем образовательной политики "Эврика" Александр АДАМСКИЙ.

"Оформление нового представления о качестве образования - это главная задача подобного совета", - сказал А. Адамский. Эксперты отмечают, что проблема качества на сегодняшний день является центральной и в связи с тем, что реализуются комплексные проекты модернизации образования, в которой предусмотрена новая система оплаты труда учителя, вознаграждение за результат, за качество.

Но "выпускник фактически выходит из школы с отметками по предметам и со справкой по ЕГЭ - это не отражает всей полноты результатов образования", - считает А. Адамский. - Ключевая задача - решить, "как институционализировать, придать вес тем результатам, которые являются образовательными, но никак не входят в систему оценки качества. Очень важно понять, каковы формы аттестации учащихся по неучебным результатам, потому что нельзя оценивать компетентности только как успеваемость по математике и русскому языку".

По сообщению пресс-центра по общественному продвижению нацпроекта "Образование" в ДВФО.