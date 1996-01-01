Когда отключат отопление?

Отопительный сезон во Владивостоке близится к завершению, но конкретные сроки будут зависеть от показателей температур наружного воздуха, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среднесуточная температура воздуха на улице должна на протяжении 5 дней подряд составлять не менее +8 градусов по Цельсию. По предварительным прогнозам, отключение может произойти в первой декаде мая. Кстати, в прошлом году погода позволила приступить к остановке работы системы отопления в жилых домах только 7 мая, а в 2006 году - 11-го числа того же месяца.