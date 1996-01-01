Второй Парад невест пройдет во Владивостоке

Портал "Владсвадьба" 15 июня проводит Второй ежегодный Парад невест во Владивостоке. Все желающие в возрасте от 18 до 30 лет, обладающие свадебным платьем и необходимыми аксессуарами, могут подать заявку для участия на официальном сайте организаторов www.vladsvadba.ru.

Первый Парад невест проводился во Владивостоке 7 октября, в нем приняли участие 40 девушек, которых подготовили к эксклюзивной фотосесии с 20 фотографами лучшие стилисты города. Кортеж, состоявший из шести белоснежных лимузинов, шикарно смотрелся на улицах Владивостока.

Парад невест носит социальный характер и призван обратить внимание общественности на семейные ценности, что особенно актуально в связи с объявленным Годом семьи в России.