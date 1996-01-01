Как приобщать детей к вере?

В системе народного образования упорно ходят слухи об обязательном введении в средних общеобразовательных школах предмета "Основы православной культуры и нравственности". Категорические противники воспитания детей в духе веры должны будут написать заявление о замене предмета на "Этику". В январе 2008 г. министр образования РФ Андрей ФУРСЕНКО и представители Священного Синода Российской православной церкви на XVI Образовательных чтениях рассмотрели проект "Духовно-нравственный компонент" (ДНК). Программа ДНК еще не утверждена, но уже породила вторую волну противоречивых мнений на тему - отделена ли у нас церковь от государства или нет и надо ли воспитывать детей с духе православия именно в общеобразовательных школах.

Игорь ТАЛЬКО, директор Православной гимназии, протоиерей:

- Изучение основ православной культуры для русского человека необходимо. Это его земля, его история, без этих знаний и взрослый, и ребенок будут себя чувствовать неуютно на родной земле. Приобщение к православной культуре, по словам патриарха Алексия, это прежде всего патриотическое воспитание молодежи, воспитание детей в духе нравственности. Юному человеку сложно самостоятельно противопоставить что-либо тому потоку насилия, который обрушивается с экранов ТВ и распространяется на улицы. Уроки православной культуры могут быть очень интересными. Например, ученики Православной гимназии регулярно участвуют в Крестных ходах. В мае 2003 г. прошли вдоль российско-китайской границы до о. Даманский, в 2006 г. - на Хасан. Так для них оживает и история, и вера. Я не вижу в этом ничего плохого.

Наталья и Миша КУНАВИНЫ:

- Считаем, что прививать детям духовные ценности и веру надо в семье, а не в школе. Своим детям читать Библию вслух мы начали с самого рождения, еще когда я (Наталья) кормила их грудным молоком. Позже стали всей семьей вместе молиться перед сном. Это укрепляет узы нашей семьи, и дочки видят нашу веру. Если у ребенка возникает проблема, независимо от возраста, мы беседуем с ребенком и учим применять библейские принципы применительно к этой проблеме. Сейчас дети постарше, и мы регулярно проводим с ними изучение Библии. Рисуем вместе библейские сюжеты, например как создавал Бог мир или какой была жизнь в раю. Часто придумываем несложные викторины с библейскими вопросами, разыгрываем вместе с друзьями и их детьми небольшие костюмированные спектакли, основанные на сюжетах из Писания. У наших детей есть даже любимые персонажи из Библии.

Честно говоря, мы расстроены, что будет урок "Основы православной культуры" в школах и, возможно, наши дети не будут посещать эти занятия. Все-таки, ответственность за духовное воспитание лежит на родителях.

Ксения ГОРДЕЕВА, сотрудник лаборатории православной культуры ПИППКРО:

- Для меня, в силу моей должности, такой вопрос не стоит. Конечно, надо. 12 мая в Приморском крае начнутся "Кирилло-Мефодиевские чтения", с каждым годом интерес к программе чтений растет, в том числе и со стороны учителей общеобразовательных школ. В настоящее время во Владивостоке есть две школы (не считая Православной гимназии) с факультативным преподаванием предмета "Основы православной культуры", изучение идет по учебнику Аллы БОРОДИНОЙ. Пособия рассчитаны на школьников 7-14 лет (с 1 по 9 класс, в последних классах предмет заменяется "Философией"). В Артеме и Дальнегорске тоже по две школы, в Лесозаводске и Спасске их уже по 4, в Фокино - 7. Число школ, преподающих основы православной культуры, по нашему наблюдению, увеличивается после проведения выездных семинаров Института повышения квалификации. Преподаванием "Основ православной культуры", в принципе, может заниматься и неверующий человек. Тогда в своей работе он будет делать акцент больше на культурологические и исторические особенности развития русского народа.

Изучение "Основ" со стороны учеников - дело абсолютно добровольное, родители дают расписку. Так же добровольно посещаются храмы и совершаются экскурсии в монастыри.

Евгений, менеджер:

- Я считаю, что детей не следует приобщать к религии. К вере человек должен прийти самостоятельно. Осознание веры приходит в более зрелом возрасте. Что касается преподавания "Основ православной культуры", то я считаю это начинание вредным, поскольку оно искажает у ребенка реальную картину мира и входит в противоречие со многими другими преподаваемыми в школе предметами - физикой, химией, биологией.

Анна ЗДОР, заместитель заведующего кафедры теологии и религиоведения ДВГУ:

- Для школьников "Основы православной культуры" могут быть также основами истории и культуры, православие - это государствообразующая традиция.

В этом году мы четвертый раз проводили краевую олимпиаду для школьников по предмету "Религиоведение", в ней приняли участие 48 учащихся школ и гимназий края. Проведение таких олимпиад способствует ранней профориентации ребят - например, занявшие первые места в секции "Христианство в мировой и отечественной истории и культуре" получат 50% скидки при поступлении на факультет "Теология" ДВГУ.

Существует определенная путаница с введением "Основ православной культуры" в школах. Этот культурологический курс почему-то подменяют рассуждениями о "Законе Божьем". Из-за этой подмены и разгораются споры.

Людмила КИСЕЛЕВА, социальный психолог:

- Расскажу о своем опыте. В то время, когда я училась в своей гимназии в одном из городов западной России, у нас был введен предмет "Религиоведение". Урок начинался с молитвы "Отче наш", все восьмиклассники вставали на молитву. В выходные мы часто посещали храмы и ездили на экскурсии по православным местам. Но к десятому классу дружное изучение православной культуры закончилось само собой: часть класса увлеклась буддизмом, часть - сатанизмом, третьи стали протестантами или свидетелями Иеговы. И все дружно написали отказ от изучения основ православной веры. Не исключено, что мой опыт не единственный в своем роде.

Светлана ДОВБЫШ, учительница:

- Недавно в крае проходил "Форум образовательных инициатив", я защищала инновационную программу "Воспитание в традициях России".

Приобщение детей к православной культуре - это и закладка их системы духовных ценностей. Человек не может существовать без представления о понятиях добра и зла, без четких нравственных ориентиров. Непростые понятия общечеловеческой этики должны объясняться как раз в школьном возрасте.

Галина ЖУКОВСКАЯ, ведущий специалист отдела продаж:

- Конечно, прививать детям веру надо, но я считаю, что это должны делать сами родители.

Во-первых, собственным примером, во-вторых, объясняя принципы и нормы нравственности, и, в-третьих, регулярным чтением Библии (детской для начала). А то, что вводят в школах урок православия, мне не нравится. Я считаю, что не нужно засорять головы детей мнением конкретных людей. Ведь преподавать будут личное мироощущение, а не точное знание Библии.

В среде православия каждый священник имеет свой взгляд на веру и каноны, и не хотелось бы, чтобы дети попадали под влияние именно какой-то одной личности.

Кроме того, если такой урок все-таки будет, то его надо зубрить и отвечать на оценку, а самое главное, запоминать, чтобы потом писать контрольные работы. Мы с мужем решили, что нашему ребенку это не надо, ведь если бы православие имело достойное влияние на взрослых, то это бы было отражено в тех детях, родители которых считают себя православными, а мы что видим вокруг себя?