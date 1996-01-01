Приморье спасет мир от энергокризиса?

Финал Дальневосточного этапа конкурса "Бизнес инновационных технологий-2008" прошел в субботу во Владивостоке.

Его организаторами выступили Коучинг-центр по венчурному предпринимательству ДФО, Центр научно-технического и инновационно- технологического сотрудничества России и АТЭС (ТехноРАТЭС) и члены Дальневосточной сети бизнес-ангелов "Лаборатория инвестиций".

К основному составу жюри, в числе которых были бизнес-консультанты Российско-Американской образовательной школы, члены Содружества бизнес-ангелов России, топ-менеджеры компаний, построивших бизнес на инновациях, в этом году добавились главы финансово-инвестиционных компаний "Тройка- диалог", "Финам" и "Восток-инвест".

В финал прошли 5 из представленных на конкурс 25 проектов: биодобавка из внутренностей командорского кальмара; биотопливо из морской воды с использованием цианобактерий, производство электронных замков повышенной взломостойкости; организация предприятия по производству ветроэнергетических установок и энергосберегающая технология нового поколения.

Как подметил один из членов жюри, в этом году все финалисты особенно точно отражали специфику края, а по мнению корр. ДДГ "ЗР", и тенденции мирового инновационного процесса.

Журнал Technology Review Массачусетского технологического института опубликовал ежегодный список десяти технологий, которые в ближайшие годы будут играть особенно большое значение. Это нано- и энергосберегающие технологии, биотопливо, расширение сфер использования современных компьютерных технологий и т.д.

Жюри конкурса практически сразу определилось с тройкой призеров, а вот с лидером возникли сложности. С точки зрения инновационности идеи не было равных проекту получения биотоплива из морской воды. Представьте себе, что топливо - это на 90%... морская вода, в которую добавлены особые бактерии и всего 3-5% дизельного топлива (или мазута). В обычных условиях они не смешиваются, но бактерии делают смесь однородной (автор продемонстрировал это наглядно). Такая "вода" хорошо горит! Сфера применения - и транспорт, и сфера ЖКХ. Тем более что весь мир бьется над получением биотоплива.

Кстати, на презентации присутствовали первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО и ректор ДВГТУ Анвир ФАТКУЛИН. Александр Иванович заинтересовался проектом и задал несколько вопросов по существу, что и понятно: в случае его реализации экономия средств на закупку топлива для котельных может быть огромной, но... Инновационную идею нужно еще довести до бизнес-технологии, то есть стадия НИОКР у него в самом разгаре.

Вручая команде проекта сертификат за второе место и премию в 25 тыс. руб., президент холдинговой компании "Лотос" Анатолий Веревкин отметил: "Проект глобальный и очень приморский! Дорабатывайте идею и в следующем году занимайте первое место!"

Третье место и 15 тыс. руб. от "Майкрософта" получил проект "Энергосберегающие технологии нового поколения". Авторы предлагают наладить производство печей, дающих 50% экономии топлива и обеспечивающих практически полное его сгорание. К сожалению, небольшой опыт презентаций не позволил авторам показать все его достоинства.

А победила команда проекта "Электронные замки Silvio повышенной взломостойкости". По утверждению авторов, аналогов в мире пока нет. Эта презентация отличалась особым профессионализмом, и это неудивительно. Проект активно показывают три года: команда грамотно реагирует на замечания экспертов, набирая "презентационную капитализацию".

Вручая чек на 90 тыс. руб., генеральный спонсор конкурса, глава Тихоокеанской управляющей компании Андрей КОСОЛАПОВ сказал: "По условиям российского конкурса BIT-2008 мы должны представить готовый к инвестированию проект. Этот капитализируется с большой степенью вероятности. И немаловажный показатель - полностью укомплектованная команда".

По мнению А. Косолапова, становится очевидным, что на следующий год нужно разделять проекты по секциям, чтобы проекты стадии "посева" соревновались с себе подобными, также как и готовые к инвестированию бизнес-проекты.

ДДГ "ЗР" как генеральный информационный спонсор конкурса вручил призы. Победитель получил годовую подписку на "ЗР" и "ДК", а участники, занявшие второе и третье места, - годовую подписку "ДК", в которой рубрика "Инновации" теперь будет постоянной.

Своими впечатлениями от работы в жюри конкурса поделился генеральный директор компании "Восток-инвест" Александр ГАНЬЖИН: "Мне было очень интересно. Поразила разноплановость проектов. Некоторые из них, например опреснитель воды и другие, не попали в финал, так как у них не было серьезно проработанной финансовой и маркетинговой части. Но сами по себе они очень интересны: нужно их дотягивать и в следующем году снова участвовать. Наша компания пока не имеет венчурного направления, но мы смотрим на перспективу".

В заключение исполнительный директор ТехноРАТЭС Игорь КОРШЕНКО поздравил всех участников и отметил, что все финалисты BIT-2008 интересны, достойны внимания и победы в будущем.