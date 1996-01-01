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Спирея Японская на Русской улице
Во Владивостоке прибавится зеленых насаждений. Новые деревья и кустарники будут высажены на ул. Русская в рамках санитарного двухмесячника, объявленного администрацией города.
Инициатором акции выступил клуб "Владивосток-Эко", который обратился в управление содержания жилфонда и городских территорий с предложением облагородить одну из улиц краевого центра. Данное обращение не осталось без внимания властей, и вскоре в районе Второй Речки станет больше зелени.
Утвержденный проект предусматривает благоустройство разделительных полос трассы по ул. Русская и выполнение целого комплекса работ. На данном участке будет восстановлен газон, а с обеих стороны высажены зеленые насаждения. На одной полосе появится 120 кустов и 14 деревьев, а на другой - 152 куста и 14 деревьев. Для оформления зеленой зоны уже закуплены березы, клен манчжурский, плакучая ива, спирея японская, абрикос манчжурский и трескун амурский.
Подготовка к посадке начнется уже завтра. Непосредственно же к озеленению бригады добровольцев из числа молодежи - членов клуба "Владивосток-Эко", сотрудников администрации города и просто всех желающих приступят в воскресенье 20 апреля. Руководить процессом будут специалисты-зеленщики, которые проведут предварительное обучение и покажут, как правильно высаживать растение, как его поливать и т.д.
Желающим присоединиться к акции необходимо обращаться в отдел мониторинга городских территорий по тел. 36-50-98.
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