На Пасху и поминальные дни пустят дополнительные автобусы

Со следующей недели во Владивостоке начинают действовать специальные автобусные маршруты. Их появление связано с приближением церковных праздников и родительских дней.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, с 19 апреля начинается автобусное движение на Морское кладбище. Время отправления с площади Луговая - в 10.30 и 11.30. Транспорт по данному маршруту будет ходить по выходным.

Кроме того, с учетом возрастания пассажиропотока в преддверии Пасхи и во время поминальных дней для удобства жителей будут работать дополнительные автобусы. Специальные маршруты по направлению к Морскому и Лесному кладбищам будут действовать 26 и 27 апреля, а также с 1 по 6 мая с остановок "Площадь Луговая", "Семеновская", "Окатовая" и "Тихая". Режим работы - с 9.30 до 20.00. Стоимость проезда - 10 рублей, льготы не действуют.