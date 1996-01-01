Копите на старость сами

Система софинансирования пенсионного капитала заработает с 1 октября 2008 г.: граждане смогут самостоятельно "добавить" себе на старость. А с 1 ян¬варя в процесс включится государство: на каждую тысячу отчислений граждан оно добавит аналогичную сумму, но не более 12 тыс. руб. в год. Работодателям предлагается поучаствовать в софинансировании пенсионного капитала. Такие поправки в пенсионное законодательство Госдума одобрила во втором чтении, сообщает RBC daily.

Новый порядок формирования пенсионного капитала коснется как граждан, рожденных начиная с 1967 года, так и тех, кого система пенсионного обеспечения, инициированная бывшим министром Михаилом ЗУРАБОВЫМ, лишила права на накопительные счета. А именно граждан с 1953 по 1966 год рождения. Все желающие приумножить свою пенсию в период с 1 октября 2008 года по 1 октября 2013 года должны написать заявление в Пенсионный фонд России и определить ежемесячный платеж, который они будут перечислять в ПФР через своего работодателя - не менее 2 тыс. руб. в год. Государство берется софинансировать отчисления граждан из Фонда национального благосостояния в течение десяти лет. Ко второму чтению Минфин увеличил максимальную сумму госвзносов с 10 до 12 тыс. руб. в год.

Для граждан, кто по достижении пенсионного возраста продолжит работать без оформления пенсии, правительство согласилось не в три, а в четыре раза увеличить размер госпомощи - до 48 тыс. руб. в год. По мнению депутата фракции "Справедливая Россия" Оксаны Дмитриевой, обещанная сумма равна средней пенсии, которую гражданин сможет получить, выйдя на трудовую пенсию. "Мы видим попытку постепенного введения отмены пенсий для работающих пенсионеров", - уверена депутат.

Кроме того, законопроект предусматривает участие работодателей в программе софинансирования. Добровольные взносы компаний в пределах 12 тыс. руб. в год освобождаются от уплаты ЕСН, налога на прибыль и подоходного налога. Также от подоходного налога освобождаются годовые пенсионные инвестиции граждан в сумме до 120 тыс. руб.

Эксперты считают, что новая схема не сделает армию добровольцев многочисленной. "На первых порах участниками программы станут те самые 7-8% граждан, которые сегодня самостоятельно управляют своими пенсионными средствами", - отмечает эксперт Экономической экспертной группы Елена Лебединская. Льготы для работодателей, по мнению ведущего консультанта отдела консалтинга ООО "Финэкспертиза" Елены Корнетовой, подвигнут на заботу о будущих пенсионерах в основном крупные компании. А тех, кто платит зарплату в конвертах, вряд ли привлекут предлагаемые налоговые льготы", - добавляет г-жа Лебединская.