Доверять ли частнику?

Если наша жизнь - театр, то пьесу о ЖКХ играют владельцы квартир, работники управляющих компаний, дворники и сантехники. Главные "кукловоды" - монополисты, поставляющие тепло, воду, энергию. Не последнюю роль играют застройщики. По ходу дела меняют условия игры законодатели. Какой-то смысл у этой пьесы есть, но в его прояснении заинтересованы только жильцы. Итак, продолжаем отвечать на ваши вопросы.

На собрание жильцов нашего дома пришли представители частной управляющей компании и стали агитировать за себя, любимых. Но в нашем доме есть люди, которые считают, что частникам доверять не стоит. Вот государственные УК - это совсем другое дело. Так ли это? - Людмила ТРОФИМОВА, г. Владивосток, ул. Тобольская.

То, что мы по привычке называем государственными УК, в самом деле давно уже таковым не является. Это частные компании, работающие по агентскому договору с администрацией города, то есть наши платежи поступают в единый расчетно-кассовый центр, обратно этим компаниям возвращается едва ли 5%. Жителей Владивостока ожидают выборы нового мэра, и после этого УК будут заключать договоры с новой администрацией.

Так как практически в каждом доме есть неприватизированные квартиры (то есть муниципальные), представители городской администрации обязательно должны участвовать в собраниях, на которых жильцы выбирают форму управления домом, создают ТСЖ или выбирают УК. Представители "городских" УК предлагают жильцам свои формы договоров. Но, как оценили ситуацию юристы, ни один такой договор не выдерживает критики. Все они составлены в интересах УК, а не жильцов.

При этом если вы жалуетесь на то, что крыша течет, вам ответят, что ваш дом поставили в очередь на ремонт и в порядке очереди услуга будет оказана.

Будем ли мы меньше платить, если выберем частную управляющую компанию? - Николай НИКИТИН, г. Владивосток, ул. Баляева.

Для начала простой совет: если вы выбрали частную УК, попросите у неё адреса обслуживаемых домов, а потом побеседуйте с их жителями. Вы узнаете много интересного. Например, за содержание квартиры площадью 71 кв. метр я плачу 1 069 рублей. В частной УК с меня просят 71 рубль. Причем деньги по статье "ремонт жилья" в частных УК перечисляются на отдельный счет именно вашего дома. Их расходование контролирует ревизионная комиссия, состоящая из жильцов дома, а решает судьбу этих денег общее собрание жильцов.

Противники частных УК и ТСЖ более всего напирают на то, что слишком много задолжников и придется всем тянуть лишнее бремя. Между тем, как показывает практика, более 40% задолжников не бывает, причем как только управление домом берут в свои руки жильцы, сумма долга резко уменьшается.

Галина КРИВЕЦ, директор ООО "Управляющая компания "Жилищные услуги", считает, что домом должны управлять профессионалы, и потому управляющая компания - это лучше, чем товарищество собственников жилья. В крайнем случае, в ТСЖ должен быть грамотный и профессиональный управляющий, чья работа денег стоит. "ТСЖ - это сложно, - говорит Галина Николаевна, - Нужно заключать договора с поставщиками коммунальных услуг, а люди ведь даже не знают, как эти договора выглядят. Отсюда мы наблюдаем случаи, когда ТСЖ зарегистрировано, а обслуживают его также по старинке те же самые УК. И никто не собирается ставить счетчики учета воды, тепла, чтобы сэкономить на потреблении".

Те, кто пытается заключать договора с "городскими" УК, обнаруживают, что они не умеют работать с ТСЖ, по инерции ведут с жильцами диалог с "позиции силы", навязывая им невыгодные условия.

Наш новый дом скоро будет сдан, и всех участников долевого строительства обязывают проголосовать за ТСЖ. Насколько это правильно? Инна ЛЕБЕДЕВА, г. Владивосток, ул. Аллилуева.

Законодательство меняется стремительно. Только что застройщикам вменяли в обязанность создавать ТСЖ, сейчас эта норма отменена, но еще не успела вступить в силу.

Жизненный опыт Галины КРИВЕЦ, директора ООО "Управляющая компания "Жилищные услуги", говорит о том, на первых порах услуги частной управляющей компании просто жизненно необходимы. Жильцы нового дома еще не знают друг друга, им трудно разобраться во всех тонкостях меняющегося законодательства. А необходимость в этом есть, потому что с застройщиков приходится требовать, чтобы они сдали дом в надлежащем виде, чтобы договора на тепло, воду и энергию были заключены, чтобы гарантийные сроки соблюдались.

- Бывали случаи, когда жильцы заявляли "Мы все сами знаем. Зачем нам платить УК рубль с квадратного метра?" - вспоминает Галина Николаевна, - Но дешевле - это не обязательно, что лучше, и примеров тому много. Вот новый дом, ему всего 7 лет. За это время сменилось 5 управляющих ТСЖ. Вся канализация в доме дырявая, потому что сантехнику легче было прорубить новую дырку, чтобы прочистить засор. Сейчас канализационные воды текут в подвал. Кровля как сито – здесь ставили антенны, любительницы загара ходили на каблучках-шпильках. Теперь ремонт обойдется гораздо дороже, чем рубль с квадратного метра. Не зря говорится, что скупой платит дважды.