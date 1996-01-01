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В транспорте Владивостока идут проверки... пассажиров
Десятки поддельных проездных билетов выявляют работники автотранспортных предприятий каждую неделю. Такая активность мошенников послужила поводом для проверок пассажиров со стороны сотрудников администрации Владивостока.
Согласно муниципальным правовым актам №25-МПА и 57-МПА от 2006 года льгота на проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах предоставлена 24 категориям граждан. В их числе - инвалиды войны; участники ВОВ; ветераны боевых действий; блокадники; почетные граждане города Владивостока; сотрудники милиции (участковые); инспекторы по делам несовершеннолетних; граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или нагрудным знаком "Почетный донор России"; дети-сироты и другие. Скидка по оплате в размере 50 и 100% дается им при наличии удостоверения льготника и документа, подтверждающего наличие льготы, - пенсионного, ветеранского удостоверения и т. д. Показывать их при выходе из транспорта обязательно.
Между тем, отмечают перевозчики и сотрудники администрации города, краевой центр буквально наводнили поддельные проездные. Как правило, они сделаны настолько грубо, что их незаконность не вызывает сомнений. Некоторые нарушители предъявляют водителям автобусов билеты, отпечатанные на ксероксе. В активе мошенников есть и украденные документы, которые они также выдают за собственные, несмотря на различие фотографий, личных данных и даже пола.
По признанию специалистов управления транспорта, в неделю работникам одной компании-перевозчика попадается до 10-15 таких удостоверений. Учитывая подобную активность, сотрудниками администрации города было принято решение приступить к регулярным проверкам пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов на предмет соблюдения ими буквы закона. Как известно, подделка документов карается штрафами. В данном случае нарушителям грозит штраф в размере 50 руб., т. е. сумма в пять раз больше, чем стоимость проезда.
Рейды, направленные на выявление мошенников, уже начались. Вместе с тем, отмечают инспекторы, в ходе проверок они будут следить не только за происхождением предъявляемых билетов, но и за тем, чтобы граждане демонстрировали их правильно - в сопровождении других документов, дающих им право льготы. Последнее не влечет наложения ответственности, но помогает избегать конфликтов между представителями транспортных предприятий и пассажирами.
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