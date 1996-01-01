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В транспорте Владивостока идут проверки... пассажиров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Десятки поддельных проездных билетов выявляют работники автотранспортных предприятий каждую неделю. Такая активность мошенников послужила поводом для проверок пассажиров со стороны сотрудников администрации Владивостока.

Согласно муниципальным правовым актам №25-МПА и 57-МПА от 2006 года льгота на проезд в городских автобусах, трамваях и троллейбусах предоставлена 24 категориям граждан. В их числе - инвалиды войны; участники ВОВ; ветераны боевых действий; блокадники; почетные граждане города Владивостока; сотрудники милиции (участковые); инспекторы по делам несовершеннолетних; граждане, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или нагрудным знаком "Почетный донор России"; дети-сироты и другие. Скидка по оплате в размере 50 и 100% дается им при наличии удостоверения льготника и документа, подтверждающего наличие льготы, - пенсионного, ветеранского удостоверения и т. д. Показывать их при выходе из транспорта обязательно.

Между тем, отмечают перевозчики и сотрудники администрации города, краевой центр буквально наводнили поддельные проездные. Как правило, они сделаны настолько грубо, что их незаконность не вызывает сомнений. Некоторые нарушители предъявляют водителям автобусов билеты, отпечатанные на ксероксе. В активе мошенников есть и украденные документы, которые они также выдают за собственные, несмотря на различие фотографий, личных данных и даже пола.

По признанию специалистов управления транспорта, в неделю работникам одной компании-перевозчика попадается до 10-15 таких удостоверений. Учитывая подобную активность, сотрудниками администрации города было принято решение приступить к регулярным проверкам пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов на предмет соблюдения ими буквы закона. Как известно, подделка документов карается штрафами. В данном случае нарушителям грозит штраф в размере 50 руб., т. е. сумма в пять раз больше, чем стоимость проезда.

Рейды, направленные на выявление мошенников, уже начались. Вместе с тем, отмечают инспекторы, в ходе проверок они будут следить не только за происхождением предъявляемых билетов, но и за тем, чтобы граждане демонстрировали их правильно - в сопровождении других документов, дающих им право льготы. Последнее не влечет наложения ответственности, но помогает избегать конфликтов между представителями транспортных предприятий и пассажирами.

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