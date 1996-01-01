Товары на остров Русский будут доставлять вовремя

Расписание паромного сообщения скорректировано по просьбе "островного бизнеса".

Как сообщил директор компании "Мортранс" Владимир ЛОПАТИН, администрация Владивостока приняла во внимание обращения ряда предпринимателей, ведущих торговлю на острове, о необходимости изменения графика движения паромов. По его словам, существующее расписание не дает возможности своевременного завоза товаров в местные магазины.

"Предприниматели закупаются на оптовых базах Владивостока. Они заинтересованы в оперативной доставке товара на прилавки магазинов. С введением нового графика у них появится такая возможность" - отметил Владимир Лопатин.

С 14 апреля отход первого парома на остров Русский будет осуществляться в 12.00, второго - в 14.30, сообщает администрация Владивостока.