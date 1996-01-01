Назовите меня доченькой

Консультационный центр для усыновителей, приемных родителей и опекунов открылся во Владивостоке на базе ЦДиК "Коррекция" (ул. Светланская, 205).

Как отметила главный специалист управления по работе с образовательными учреждениями администрации города Ирина ЩУР, в планах центра открытие школы для потенциальных приемных родителей и опекунов. "В Год семьи главная задача - сделать так, чтобы те, кто желает усыновить ребенка, имели возможность в центре познакомиться со схемой усыновления или опекунства, получить перечни требуемых документов, формы заявлений, брошюры с рекомендациями, и, конечно же, не боялись сделать этот шаг".

Каждую среду и субботу с 14.00 до 18.00 часов квалифицированный педагог-психолог дает консультации и отвечает на вопросы интересующие приемных родителей и опекунов.