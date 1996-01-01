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Куда делись деньги за ремонт
Чистота во Владивостоке - вопрос вопросов, даже первую пресс-конференцию председатель городской думы Валерий РОЗОВ начал с проблем ЖКХ. Что ж удивляться, что вопросов у горожан с каждым днем все больше. Продолжаем отвечать на них.
Есть ли в Приморье положительные примеры реформы ЖКХ? А то лично мне встречаются только люди, имеющие негативный опыт. Николай ДОРЕНКО, п. Штыково.
Есть. Например, город Арсеньев, который, будучи в лидерах, вправе претендовать на финансирование из государственного Фонда содействия реформированию коммунального хозяйства. Деньги эти можно тратить на капитальный ремонт многоквартирных домов.
А начиналось все так: в 2003 году муниципальное предприятие МЖКП "Арсеньев" было признано банкротом, введено конкурсное управление. Затем созданы рабочая группа по реформе ЖКХ, которую возглавил глава города, и группа по антикризисному управлению и финансовому оздоровлению.
Жилищный фонд Арсеньева состоит из 430 домов, из них с центральным отоплением 316 домов общей площадью 1 001 130 кв.м. В связи с решением Арбитражного суда Приморского края от 22 марта 2006 года о признании МУП "Жилищник" банкротом, распоряжением главы города были определены организации, которые взяли на себя функции по содержанию многоквартирных домов. Основное условие - до момента проведения собраний собственников многоквартирных домов и выбора ими способа управления.
В 2006 году администрация участвовала в проведении 290 собраний собственников квартир. Периодически проводились встречи с жителями города, печатались статьи в СМИ по вопросам выбора способа управления.
В настоящее время на территории Арсеньевского городского округа функции по содержанию и ремонту многоквартирных домов выполняют 11 частных организаций: ООО "Сфера", ООО "Камелия", ООО "Лифт-Сервис" и другие. Общая численность работающих на жилищных предприятиях составляет 564 человека (то есть в два раза меньше, чем до реформы). Средняя зарплата 6 500 рублей.
Мы подсчитали: за год жители нашего дома заплатили по графе "ремонт жилья" полтора миллиона рублей. Куда делись наши деньги? Валентина ВОРОНОВА, г. Владивосток.
Повторяем в который раз: в общий котел, то есть в единый городской расчетно-кассовый центр, откуда в УК, управляющую вашим домом, возвращается едва 5%. Если вы соберете общее собрание жильцов, выберете УК или создадите ТСЖ, то для вас будет заведен отдельный лицевой счет, на который будут поступать деньги именно вашего дома. Причем эту будет два отдельных финансовых потока: содержание жилья и ремонт жилья. Первая сумма идет в УК и тратится на обслуживание дома, а судьбу второй, значительно большей суммы будут решать сами жильцы: крышу латать или подвал осушать. УК можно выбрать так называемую городскую, работающую по агентскому договору с администрацией города, и частную.
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