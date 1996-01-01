В 2009 году 16 тыс. студентов придут на помощь строителям

В подготовке к форуму АТЭС, а точнее, в строительстве объектов к нему, примут участие студенческие строительные отряды.

Соглашение о сотрудничестве между государственным учреждением "Дальневосточная дирекция Росстроя" и Молодежным общероссийским общественным движением "Российские студенческие отряды" было подписано в среду.

Со стороны "Дальневосточной дирекции Росстроя" - главного подрядчика будущего форума соглашение подписал ее гендиректор Николай АШЛАПОВ, от лица студотрядов подпись поставил региональный лидер РСО Владимир ПОПОВ.

Кроме них торжественный момент своим присутствием почли депутат Госдумы Василий УСОЛЬЦЕВ, ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ, зам. председателя Госкомитета РФ по делам молодежи Денис КРАВЧЕНКО и целый ряд общественных и политических деятелей рангом пониже.

Как заявил ректор ДВГУ, в чьих стенах прошло подписание соглашения, участие в строительстве приморских студотрядов, в частности Дальневосточного государственного университета, знак всем жителям Дальнего Востока о серьезности намерений государства относительно Владивостока и перспектив проведения форума АТЭС-2012.

Правда, с высокой трибуны никто из присутствующих лидеров не сказал ни слово о сроках начала строительства, как и участия в нем студентов-строителей.

И только Владимир Попов уже частным образом выразил уверенность, что уже в 2009 году, 16 тыс. приморских студентов придут на помощь строителям.