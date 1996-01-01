Опять от меня сбежала льготная электричка...

Региональные льготники, которые не успели в марте приобрести "абонементы выходного дня" на проезд в пригородном электротранспорте на апрель, будут платить за билет полную стоимость. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Валерий ФРОЛОВ.

В этом приморские льготники могут винить себя за нерасторопность, а администрацию края - за нежелание следовать пунктам договора с ДВЖД ОАО "РЖД". На сегодняшний день долг краевых властей за уже оказанные пассажирские перевозки составляет почти 10 млн руб. На уступки дорога идти не намерена, и, пока не будет погашена задолженность, льготников никто бесплатно перевозить не будет.

Как признал г-н Фролов, ситуация, складывающаяся с пригородными перевозками и региональными льготниками, повторяется из года в год. Аналогичная картина, когда администрация задерживала оплату, налицо три последних года.

Как было заявлено, и без того убыточность пригородных перевозок в год составляет порядка 460 млн руб. и добавлять еще убытки по неоплаченным обязательствам ДВЖД не собирается. Письма в администрацию отправлены, но ответы на них пока не получены. Подобная мера не распространяется на федеральных льготников, чье право на льготный проезд обеспечено федеральным бюджетом.