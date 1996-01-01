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Где деньги на капремонт? В Фонде

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Изменения в законодательстве в сфере ЖКХ - по-прежнему в центре внимания городских властей. В администрации Владивостока прошел еще один семинар, посвященный особенностям Федерального Закона № 185 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Напомним, согласно этому документу государство организует фонд в размере 240 млрд руб., предназначенный для финансирования работ по капитальному ремонту и расселению ветхого и аварийного жилфонда. Эти средства могут быть направлены на восстановление внутридомовых инженерных систем, включая установку приборов учета, на модернизацию или замену лифтового оборудования, на реконструкцию крыш и ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, а также на утепление или отделку фасадов. Кроме того, предусматривается оплата работ по подготовке проектно-сметной документации и проведению ее государственной экспертизы.

Таким образом, собственникам жилья предоставляется уникальная возможность получения федеральных денег на приведение в порядок их домов. Вместе с тем существуют жесткие условия участия в программе.

Так, проект рассчитан только на те здания, в которых выбран способ управления и принято решение об участии в муниципальной программе капремонта жилых домов. То есть на те объекты, где выбраны товарищества собственников жилья, жилищные строительные кооперативы либо управляющие компании. При этом собственники помещений должны взять на себя не менее 5% от стоимости предполагаемых ремонтных работ.

Как сообщила зам. начальника управления содержания жилфонда и городских территорий Татьяна ПЛОТНИКОВА, в настоящее время о желании поучаствовать в фонде содействия заявили представители 309 домов краевого центра. Вместе с тем эта цифра могла бы быть значительно больше - мешает низкий уровень образованности населения в данном вопросе. Повысить ее, безусловно, помогают семинары и конференции, которые регулярно проходят в городе по инициативе администрации Владивостока. Прошедшая встреча также призвана помочь жителям в решении их жилищно-коммунальных проблем.

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