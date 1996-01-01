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Приморские поезда дальнего следования пойдут по "укороченному" маршруту,
Приморские поезда "Уссурочка" и "Приморочка", получившие недавно статус поездов дальнего следования, могут пойти по "укороченному" маршруту. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении ДВЖД Валерий ФРОЛОВ, сообщает РИА PrimaMedia.
"В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ поезда, маршрут которых превышает 200 километров, должны тарифицироваться как поезда дальнего следования. Маршруты поездов повышенной комфортности "Уссурочка" и "Приморочка", обслуживающие пассажиров в Приморье, - более дальние. Поэтому руководством ДВЖД было принято решение о переводе с 15 марта этих поездов в другую категорию. Соответственно, изменились и тарифы", - сказал Валерий Фролов.
Чтобы сохранить плату за проезд в этих поездах на уровне пригородных тарифов, руководство ДВЖД рассматривает вопрос об изменении конечных пунктов маршрутов. "Прислушиваясь к многочисленным обращениям граждан, мы намерены вернуть эти поезда в разряд пригородных. Но для этого нужно "укоротить" их участки обращения. Маркетинговые исследования показывают, что наиболее востребованы для жителей Владивостока поездки до Партизанска и Сибирцево. Именно эти станции и станут конечными пунктами для поездов "Приморочка" и "Уссурочка", - сказал Валерий Фролов.
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