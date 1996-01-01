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Дачные автобусы вышли на линию досрочно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Автобусы, работающие на "дачных" маршрутах в пригороде Владивостока, вышли на линию досрочно. На три недели раньше обычных сроков начала работы пригородных маршрутов.

Автобусы вышли на маршрут №№103 "Владивосток (пл. Луговая) - 10 км", 104 "Владивосток (бухта Тихая) - 10 км", 105/2 "Владивосток (площадь Семеновская) - 10 км".

Кроме того, рассматривается вопрос по продлению автобусного маршрута №102 до автозаправочной станции села Вольно-Надеждинского, где начинается дачный массив.

Также планируется восстановить движение автобуса по маршруту №122, который доставляет пассажиров от станции электропоезда Вольно-Надеждинское прямо к поселку Соловей Ключ. Сюда же намечено пустить дополнительный маршрут №108 от площади Окатовой.

На этих маршрутах действует система льгот для людей, нуждающихся в социальной поддержке. Право на льготный 50-процентый проезд имеют участники ВОв, инвалиды войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды и ряд других льготных категорий, сообщает администрация Владивостока.

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