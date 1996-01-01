Патриоты ждут поддержки

Энтузиасты военно-патриотического воспитания молодежи давно уже не просят денег. Их чаяния и надежды куда скромнее. Они хотят простого внимания к себе со стороны власти, военных, меценатов. Простого внимания, а взамен они дадут десятки и сотни взращенных пацанов, далеких от пагубного влияния улицы и виртуального мира, готовых к воинской службе, честных и открытых.

Кому служим?

…Как-то в одном популярном приморском рекламном еженедельнике наткнулся на объявление, суть которого сводилось к "быстрому и законному" получению отсрочек от армии или освобождению от военной службы. Внизу - контактное лицо и телефон.

Недолго думая, набираю и где-то с 30-го раза попадаю на приятный женский голос. Буквально за минуту сладкоголосая собеседница находит у моего 16-летнего сына целый "букет" - нет, слава богу, не болячек, а причин, по которым он может в недалеком будущем избежать призыва и под "благовидным" предлогом остаться недалеко от маминой юбки.

"Проверенное временем" агентство, расположенное, кстати, в одном из недешевых владивостокских бизнес-центров, судя по постоянно занятым телефонам, в особой рекламе не нуждается и не обделено клиентурой. Сегодня, когда весенний призыв начался, у них - жатва!

Наивный, я задал вопрос девушке, суть которого сводилась к следующему. Что, если бы ее энергию, знания и опыт направить бы не на защиту будущих защитников от призыва, а, скажем, на патриотическое воспитание подростков через организацию юридической помощи? Эта помощь так нужна, когда встает вопрос о защите занимаемых клубами помещений от доморощенных рейдеров. При выделении бюджетных средств или, например, на борьбу с чиновничьим равнодушием, когда детские военные клубы работают по остаточному финансовому и хозяйственному принципу?

Ответ, как догадываются читатели, очевиден: рыба ищет где глубже, юрист - где денег больше. В плане поддержания и культивирования воспитательной работы денег хватает на весьма скромную оплату труда воспитателей да на разовые акции, как то: возложение венков на праздники и даты, уборку воинских захоронений и мемориалов.

Но не только в деньгах дело. С горечью приходится сознавать, что в Приморье некогда мощная, основанная на вековых традициях и отлаженная система военно-патриотического воспитания молодежи если еще и жива, то находится в предынфарктном состоянии. Только благодаря энтузиазму немногочисленных меценатов и болеющих за дело ветеранов юные патриоты еще не исчезли с "военно-воспитательной" карты Приморья.

На первый-второй рассчитайся!

Еще лет 15 назад во Владивостоке на ниве патриотического воспитания работали не менее 10 клубов. Почетным было держать детские клубы при школах, профессиональных средних и специальных учебных заведениях и даже при вузах. Сегодня "в остатке" - "Юный патриот Родины" (ЮПР), базирующийся в Центре детского и юношеского творчества да детская флотилия "Варяг". Клуб "Макаровец" ввиду плотного патронажа со стороны ТОВВМИ и ТОФ не в счет.

Только благодаря энтузиазму воспитателей, таких, например, как Галина КИСЕЛЕВА, бессменного руководителя ЮПР, сотни мальчишек еще знают, "с чего начинается Родина" и "почем фунт солдатского хлеба". Десятки защитников Отечества свой путь к подвигам и офицерским звездам начинали под покровительством Галины Викторовны.

Сегодня вчерашних патриотов можно встретить на командных должностях Российской Армии и Флота, в рядах суворовцев, слушателей военных институтов и академий.

К сожалению, за многолетнюю историю клуба (в этом году ЮПР исполняется 38 лет) не обошлось без траурных страниц. Несколько воспитанников погибли в войнах и локальных конфликтах. Их имена помнят и ими гордятся.

- Лучшего примера мужества и героизма для наших мальчишек и девчонок трудно представить, говорит Галина Викторовна. - Мужество - оно бесценно, а когда в героях есть частица твоей души и сердца, бесценно втройне...

Кто бы услышал…

О проблемах, сопутствующих деятельности клуба "Юный патриот Родины", Галина Викторовна говорит неохотно. По ее стойкому убеждению, все, что касается материальных затруднений, не может помешать воспитывать мальчишек в духе уважения и любви к Родине, к ее славной истории, героям прошлого и современности. Ее гораздо больше волнует отношение родителей и учителей школ к желанию детей посещать клуб.

- Отличников вы у нас не увидите. Вся моя гвардия - "Рабоче-крестьянская армия", смеется Галина Васильевна.

Также у Галины Киселевой вызывает недоумение и сожаление аморфность и нежелание бывших офицеров уделить толику внимания детям, передать им частицу богатого жизненного и боевого опыта. Это тем более необходимо накануне большой военно-патриотической игры "Зарница", которая пройдет буквально через несколько дней.

И уж тем более Галине Киселевой не понять некоторых военачальников, которые самоустранились не только от былой материальной поддержки детских военно-патриотических клубов. Кое-кому некогда принять посильное участие в организации поездок и посещений воинских частей, летних выездов в лагеря и т. д.

…А в это время за неуплату уже несколько месяцев отключен единственный телефон, а стенд с погонами и знаками различия российских Вооруженных Сил уже давно требует если не замены, то уж обновления точно.