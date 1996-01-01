А на Горячке водятся… коты

Лет 20 назад сезон зимней рыбалки на юге Приморья закрывался в 10-х числах апреля, а последний лед ветрами и течением выдувало из закрытых бухт и заливов аккурат накануне майских праздников.

Сегодня основная масса тех рыбаков, кто дружит с головой, зачехлили снасти в середине марта, растянув и без того томительные ожидания весенней рыбалки с 2-3 недель, до месяца и более. Почему?

После схода льда, апрель считался переходным месяцем и для любительской рыбалки бесперспективным. Зимние объекты лова, например, та же корюшка, весело идет на нерест, и их появление возможно, в лучшем случае, в конце апреля. Главный объект весеннего любительского лова - камбала - в последнее время к берегу если и подходит, то в очень ограниченном количестве, и ловить ее начинают с лодок, и то не раньше мая.

Однако душа рыбацкая не терпит ожидания и занята поиском места и рыбы. Те же 20 лет назад можно было продолжать томиться в ожидании, сегодня есть варианты подстроить рыбу под себя. Немалую помощь в этом оказывает научно-технический прогресс с его гигантами индустрии. Такие как, например, Лучегорская и Артемовская ГРЭС.

Про первую говорить не будем, поскольку тамошних особенностей не знаем, но на АртемГРЭС ловить приходилось и последний раз не далее как в минувшее воскресенье. Объект лова - карась и прочая белорыбица характерная для наших пресных вод.

Нетрудно догадаться, что в конце марта карась, чей клев "по науке" начинается в мае одновременно с цветением черемухи, идет на крючок неспроста. В АртемГРЭСе этому способствует… горячая вода, охлаждающая турбины ГРЭС и после рабочего цикла сбрасываемая в реку Кневичанку.

Этот приток даже название получил соответствующее - "Горячка", и, по рассказам местных жителей, ловят там карася с середины февраля!

Картину сию трудно представить, но, опять же, говорят местные, активность клева зависит от уровня воды и достигает своего пика во время ее сброса. Тонны кипятка бУхают в реку и оттого, что, как говорил Ипполит в "Иронии судьбы", "горяченькая пошла", карась начинает активно питаться и, соответственно, клевать.

…И вот на прошлой неделе прошел слух, что ГРЭС в очередной раз обогатила Кневичанку очередными декалитрами кипятка и карась невиданных размеров ломает удочки.

Правда, по приезду мы не увидели ни толп рыбаков, которые, как нам нашептали, буквально дерутся за места на берегу узенькой протоки, ни собственно самой рыбы.

Лишь под вечер три рыбака, по одежде и снаряжению - явные жители краевой столицы, вышли к реке, но, постояв минут 10 с унылыми лицами, исчезли в зарослях прошлогоднего тростника.

Что касается самой рыбалки, то за неполных три часа из теплой водички на свет божий были извлечены десяток сазанчиков, величиной со спичечный коробок, да столько же рыбешек неизвестной породы. По-видимому, реликтовая достопримечательность самой Горячки. Во всяком случае, как пояснил один из участников рыбалки, выпускник рыбохозяйственного вуза, в научной литературе про эту рыбешку не говорится ни слова.

Кроме этого, к положительным моментам можно отнести несколько хороших поклевок с претензией на крупные размеры. Но в последний момент недостаток терпения, а где-то сноровки (после подледной рыбалки трудно быстро перестроиться), оставляли солидные экземпляры в родной стихии.

Не знаю, раскроем ли мы военную тайну, но на Горячку проехать довольно просто. Самим искать это место, думаем, не стоит: можно легко посадить машину на днище в многочисленных ямах-котлованах, да и изгваздаться в местной грязи, перемешанной с угольной пылью. Но вот любой местный житель за "прикурить" или "закурить" расскажет всю местную топографию.

Если любителей поплавковых удочек не смутит старый ржавый щит, предупреждающий о собственнических интересах АртемГРЭС на эти земли и реки, то на Горячке можно неплохо провести свободное время.

Если не поймать рыбы, то вот весенних серенад диких котов можно наслушаться на всю оставшуюся жизнь!