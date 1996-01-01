Собственник ответит за все. ТСЖ в вопросах и ответах

Житель многоквартирного дома чем-то похож на пассажира в поезде, который купил билет и желает ехать спокойно, не отвечая за состояние вагона, рельсов, туннелей. Но простому горожанину говорят: "Ан нет! Спокойно жить в своей квартире не удастся. Кроме того, что ты платишь квартплату, ты еще и отвечаешь за содержание водопровода и отопления, придомовой территории, которую еще надо оформить в собственность!" И так далее. Так коротко можно определить то, что сейчас требует от нас реформа ЖКХ. Продолжаем отвечать на письма читателей.

Авторы реформы ЖКХ громогласно заявляли, что на этом рынке будет комфортно себя чувствовать малый и средний бизнес. И что же, где он? - Виктор АРОНОВ, г. Лесозаводск.

Да, предполагалось, что появятся частные компании в сфере управления многоквартирными домами. Они уже есть, хотя существенной конкуренции существующим УК еще не представляют. Вывозом и утилизаций мусора, ремонтом сантехники и электропроводки занимаются частные компании. Основной капитал "рванул" в другую сторону. По данным Нины ПОЛИЧКО, директора ДВ научного центра местного самоуправления, в России сменили форму собственности 57% тепловых сетей, 41% сетей водоснабжения. Реформа идет с 1991 года, с начала приватизации жилья. Но за эти годы не сделано главного - не сформирован полноценный гражданский собственник жилья в многоквартирном доме.

Во-вторых, мала доля бизнеса в ЖКХ. Бизнес мог бы взять на себя поставки жилищно-коммунальных услуг. Он мог бы принять участие в развитии коммунальных сетей. В-третьих, не воплотилась в жизнь идея частно-государственного партнерства. Нет привлекательных для бизнеса механизмов сотрудничества, а также нет системы защиты частных инвестиций.

В целом в ЖКХ привлекает стабильность: отрасль будет существовать вечно, объем спроса вполне предсказуем, услуги независимы от моды. Даже повышение тарифов не приводит к сокращению объема потребления. Разве что шокированное новыми ценами население начнет активнее ставить всяческие счетчики и экономить энергию и воду. Бизнесменов особо привлекает то, что простым тарифным регулированием можно получать сверхприбыли.

Считается, что в ЖКХ России существуют значительные скрытые прибыли. Издержки, в том числе на электроэнергию, значительно завышены. Элементарное сокращение управленческих штатов, даже при неизменной тарифной политике, приводит к получению значительных доходов.

Вы так много пишете о проблемах, с которыми сталкиваются создатели товариществ собственников жилья, что даже страшно начинать. А есть ли примеры удачных ТСЖ? - Валентин ФЕСИК, г. Владивосток, ул. Нейбута.

Представьте себе, есть, и даже недалеко от вас. Елена ПАРХОМЕНКО, зам. директора департамента ЖКХ Приморского края, сказала, что в её доме на ул. Нейбута создано ТСЖ, и работает очень хорошо.

- Я вижу по квитанциям, которые приходят к знакомым в аналогичных домах, что мы платим ежемесячно намного меньшие суммы, - сказала Елена ПАРХОМЕНКО. - Экономия большая, цены мы не повышали 3 года. При этом мы повышаем зарплату персоналу, создали резервный фонд, в котором больше миллиона рублей. В муниципальных домах бывают проблемы: сгорел бойлер на горячую воду, и весь дом сидит без воды. Или течет крыша. Или необходимо менять лифт. А резервный фонд дает возможность решать такие проблемы. Для этого собирается общее собрание, и под протокол принимается решение о ремонте. В целом по Приморью всего 0,6% домов создали ТСЖ. Активно начал работу Артем, Арсеньев.

Краевая администрация перечисляет субсидии на счет ТСЖ, но с запозданием на 2-3 месяца. Насколько это нормально и что делать? - Наталья ПУТЫРИНА, г. Владивосток, ТСЖ "Верхнепортовая, 66":

"ЗР" рассказывал о ситуации, когда во Владивостоке, в доме по Океанскому проспекту, 70в правление ТСЖ не оформило лицевые счета на льготников и потому задолженность по субсидиям для некоторых жильцов составляет более 70 тысяч рублей. В ответ на публикацию в редакцию поступили звонки от разных ТСЖ. В частности Виктор ГРИШИН, (ТСЖ на ул. Московской) уверяет, что иметь в доме льготников выгодно - краевая администрация регулярно выплачивает на них субсидии, а значит, можно рассчитывать на стабильно поступающие деньги.

Что касается запозданий, то, как пояснили в Тихоокеанской коалиции по содействию реализации реформы ЖКХ, если ТСЖ вновь образовалось, то в любом случае пока нормализуется управление многоквартирным домом, задержка перечислений субсидий будет происходить. Первые 2-3 месяца её можно считать нормальным явлением, позже перечисления из федерального бюджета нормализуются и будут поступать своевременно.

Что такое выбор управляющей компании? К нам домой представители УК принесли "договор управления многоквартирным домом" и сказали, что его обязательно надо подписать. - Нина ТРОФИМОВА, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 76.

Приватизировав квартиры, мы стали собственниками жилья, даже не представляя, к чему это приведет. В Жилищном кодексе РФ прописана обязанность собственников выбирать способ управления. Для начала нужно собрать общее собрание собственников жилья - оно может проходить как в очной, так заочной форме и обязано принять решение о выборе способа управления домом. Второй вопрос - выбор управляющей компании. Далее принимается решение о стоимости услуг. Затем жители утверждают форму договора, того самого, который вам и принесли домой.

То есть процедуре подписания предшествует долгая и сложная работа с оформлением решений, протоколами, датой, временем вручения, определенным порядком сбора бюллетеней. Всю эту процедуру на страницах газеты описать невозможно. Информацию можно получить или в городской администрации, или в Тихоокеанской коалиции содействия реформе ЖКХ по адресам: Владивосток, ул. Светланская, д. 197, оф. 79-80 и ул. Калинина, 49, а также по телефонам: (4232) 26-96-06, 27-04-54, 8-908-98-41-311 и электронной почте: toscentre@mail.ru.