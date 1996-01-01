Автобусы приведут в порядок

С наступлением весны город Владивосток предстанет перед жителями в новом образе: чистом, светлом и по весеннему лучезарном. Воплотить эту идею в жизнь поможет санитарный двухмесячник, цель которого - улучшение облика краевого центра после зимы.

В первую очередь необходимо устроить генеральную уборку главных улиц и спальных микрорайонов, дорог, надземных и подземных переходов. И главное - реанимировать после зимнего сна парки отдыха и скверы. Но объем работы не страшен, так как в акции принимают участие не только профильные структуры, но и все организации города.

Среди активных участников мероприятия - представители транспортных предприятий. В частности, ОАО "Электротранспорт". Их планы, пожалуй, наиболее масштабные: провести уборку подвижного состава, привести в порядок опоры контактной сети, отремонтировать их, очистить от объявлений и, покрасив, придать им должный новенький вид.

Эстафету спешат перенять и компании-перевозчики, имеющие в своем распоряжении автобусы. Особенно воодушевленно о поставленных задачах рассказал Сергей КОШКИН, коммерческий директор компании "Колесо": "В ближайших планах стоят помывка и покраска транспортных средств, также будет произведена замена чехлов на сиденьях и поврежденных участков полового покрытия в салонах. Сами планы писали, поэтому отнекиваться не собираемся. Будут проверять. Раз пообещали сделать - сделаем". Компания "ВАК РАННЕР" уже приступила к выполнению заданий. Но за выполнение всех пунктов плана не ручаются, виной тому - финансовые трудности.

Теперь остается ждать 18 мая, когда каждый житель города сможет сполна оценить проделанную работу.