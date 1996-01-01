Учителя претендуют на премию Президента России

58 учителей школ Владивостока претендуют на премию Президента РФ в 100 тыс. руб.

Об этом на совещании по реализации приоритетного национального проекта "Образование" сообщила заместитель начальника отдела мониторинга управления образования администрации города Людмила ЧИЖОВА. Во Владивостоке в рамках реализации нацпроекта "Образование" в 2006 году обладателями этих денежных грантов стали 29 педагогов, в 2007 году - 25, в этом году на премию претендуют 58 педагогов. Это учителя-предметники и преподаватели начальных классов из разных школ краевого центра. В случае победы по 100 тысяч рублей им будут перечислены на личные счета. "Деньги по традиции вручают учителям в канун их профессионального праздника", - рассказала Чижова.