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От "Чердака..." у Пьера Кардена закружилась голова
Дизайнерская группа "Чердак Forever" приняла участие в самом модном событии года в Европе - неделе пред-а-порте в Париже.
Необычная коллекция приморских дизайнеров вызвала большой интерес у представителей других брендов, принявших участие в неделе пред-а-порте, а также у российских и иностранных байеров, которые сотнями съезжаются в Париж для закупки одежды для модных бутиков Европы и Америки. Творчество "Чердак Forever" отметил сам мэтр мировой моды Пьер Карден, которому коллекция русских дизайнеров очень понравилась. В настоящее время между известным модельером и "Чердак Forever" ведутся переговоры о совместном проекте. Следующим шагом "Чердак Forever" станет участие в fashion-проекте "Модный десант", который стартует в Питере 24 апреля.
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