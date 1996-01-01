Наши студенты - в Большой Восьмерке

Студенты ВИМО АТР ДВГУ приняли участие в работе молодежного саммита Большой Восьмерки в Японии.

Досье Столь важное мероприятие курировали Министерство иностранных дел Японии, ректорат университета Кейо и администрация города Йокогама. В результате национального соревнования - эссе, где приняло участие 1200 студентов со всей России, студенты ВИМО, активные члены организации "Модель ООН на Дальнем Востоке", Ирина ФЕДОРЕНКО и Игорь НОВИКОВ заняли призовые места и вошли в команду Российской Федерации из 8 человек.

Владивостокские студенты защищали позицию страны в команде совместно с представителями СПБГУ, ГУУ и МГИМО. Всего на саммите было восемь команд из восьми стран, представленных университетами Кембридж, Оксфорд, Сорбонна, Боккони, Кейо и др. Коммюнике, написанное участниками саммита, будет передано в правительства всех стран Большой Восьмерки. В России этот документ будет представлен в Министерстве иностранных дел.

По словам студентки специальности "Реклама" ВИМО стран АТР ДВГУ Ирины Федоренко, в результате саммита удалось установить дружеские отношения с представителями университетов. Также укрепились связи с Лигой Международной Молодежной Дипломатии, которые были установлены в ходе поездки на конференцию "Модели ООН" в Санкт-Петербурге. Сотрудники Лиги в очередной раз подчеркнули высокий профессионализм студентов ДВГУ и членов организации "Модель ООН на Дальнем Востоке" и выразили надежду на долгое и плодотворное сотрудничество.