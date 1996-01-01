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Автобусы нуждаются в ревизии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

От перевозчиков Приморского края Управление Госавтодорнадзора по Приморскому краю в ближайшее время начнет требовать свидетельства "Одобрение типа транспортного средства" на автобусы иностранного производства.

Как разъяснили в пресс-центре Управления Госавтодорнадзора по Приморскому краю, ранее такого документа при лицензировании перевозок пассажиров автобусами по разным причинам не требовали, но поиск путей борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте поднял и эту проблему.

Уже в ряде регионов ДФО "идеология" этой проблемы была детально изучена арбитражными судами, и есть их вердикты о законности требования от перевозчиков "одобрения типа транспортного средства". Наиболее актуальна эта проблема для подержанных иностранных автобусов, поскольку именно у них этого документа и нет, а получить его сейчас весьма проблематично.

Необходимость наличия на транспортном средстве "Одобрения типа транспортного средства" заключается в следующем. Не секрет, что большое количество ввезенных автобусов мало подходит для российских условий по конструкции: расположение дверей, рулевого управления, внешних световых приборов и т.д., а еще - многие из них просто не предназначены для перевозок в качестве общественного транспорта. Многочисленные на наших маршрутах так называемые "микрики" японского и корейского производства на своей исторической родине никогда не использовались и не используются в таком качестве. Наличие одобрения должно стать гарантией соответствия отдельного транспортного средства российским требованиям к безопасности перевозки и виду перевозки, а также тем инструментом, который позволит убрать с рынка небезопасный и неудобный для пассажиров транспорт.

На совещании, проведенном недавно с перевозчиками Приморья, шел разговор не о том, когда именно будет "включен счетчик" на наличие одобрения типа транспортного средства, а о том, какими вариантами органам контроля и надзора и перевозчикам выходить из создавшейся ситуации, без ухудшения транспортного обслуживания населения, когда большинство автобусного парка - это автобусы иностранного "происхождения".

В Хабаровском крае, Амурской, Магаданской областях уже запущен механизм требования у перевозчиков такого документа. Принимать аналогичное решение предстоит и в Приморье.

Надо срочно наводить ревизию в автобусном хламе. На первых порах это в какой-то мере разгрузит пассажиропотоки от лишних автобусов и в дальнейшем создаст возможность для приобретения автобусов, в том числе и иностранного производства, в полной мере отвечающих требованиям безопасности перевозок.

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