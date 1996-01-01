Государство подкинет россиянам $5 тысяч на старость

Каждый россиянин сможет получить из фонда национального благосостояния на условиях софинансирования пенсий $5 тыс., сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН, выступая в Счетной палате.

"Государство на персональный счет гражданина будет перечислять в соотношении один к одному средства из фонда национального благосостояния, но не более 12 тыс. руб., - сказал Кудрин. - Срок программы конечен - 10 лет".

При этом, заявил Кудрин, если гражданин по достижению пенсионного возраста откажется от обычной пенсии и продолжит работать, делая добровольные отчисления, объем софинансирования от государства будет выше в четыре раза.