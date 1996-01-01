Россиян поглотит черная дыра ЖКХ

Сколько бы россияне не платили за услуги ЖКХ, этого не хватит, чтобы прокормить этого монстра. Один триллион долларов - столько средств необходимо вложить в систему ЖКХ, чтобы привести ее в чувства, утверждает депутат Госдумы РФ Иван ГРАЧЕВ. Накопившиеся в ней за десятилетия "болячки" высасывают из россиян последние гроши.

По словам замглавы Минрегиона Сергея КРУГЛИКА, "почти все регионы перешли на 100-процентную оплату коммунальных услуг, однако до сих пор не покрываются реальные затраты предприятий ЖКХ".

Между тем средств граждан едва хватает, чтобы справиться с текущими затратами. На латание многолетних дыр (капремонт) денег население не насобирает никогда. "По всей стране люди примерно по 50 млрд руб. в месяц платят, в год - это 600 млрд руб. Даже если удвоить эти цифры, все равно ничего не выйдет. Во-первых, люди не смогут, во-вторых, все равно этих денег не хватит. Реально они сейчас платят процента три от потребностей системы ЖКЖ", - поделился депутат с читателями Bigness.Ru.

По словам замглавы Минрегиона, покрытию реальных затрат предприятиями жилищно-коммунального комплекса мешают три аспекта: перекрестное субсидирование, долги населения, нерешенность монетизации льгот и недостаточная активность регионов по внедрению системы выплаты льгот населению по услугам ЖКХ.

Проблемы, связанные с монетизацией льгот и их выплатой, - ерунда, считает Иван Грачев. Проблема долгов граждан перед ЖКХ слишком раздута. По некоторым оценкам, коммунальные платежи покрывают процентов 80-90% нужд по текущему обслуживанию.

То есть население не так плохо платит. "Профессионалы фиксируют, что прямые потери тепла и электричества сегодня где-то на уровне 50%, а порой и выше. Это означает, что человек фактически переплачивает за предоставленные услуги и вносит за них в 1,5-2 раза больше, чем нужно", - констатирует депутат. Разбираться надо не с льготами и недобросовестностью граждан, а с причинами потерь, говорит И. Грачев.

Причина очевидна - государство должным образом десятилетиями не вкладывало денег в модернизацию и капремонт сетей, а теперь хочет высосать из населения все до копейки. "Жилищный кодекс списывает все эти проблемы на собственника. Это требование абсолютно нелепое. В жизни ни к чему хорошему это формальное решение властей не приведет", - возмущается член законодательного собрания, - было бы справедливее и государству вложить деньги в развитие инфраструктуры. У нас политика какая: если у не хватает денег, давай кого-нибудь "грабанем", соберем побольше налогов или каких-то платежей".