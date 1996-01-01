Хочу в мэры Гогу

В предвыборных шелестах Владивостока все громче требования - искренние и фальшивые - о том, что городу необходим полноценный управляющий, способный оздоровить существующий организм города. Без всяческих изысков, связанных с утопическим городом Солнца, обещанного горожанам в рамках предстоящего форума. АТЭС. А, в натуре, чисто конкретно, оздоровить коммуникации городского хозяйства, которые в последний раз встречались с квалифицированными ремонтниками в период начала перестройки.

Судьбоносный апрельский Пленум ЦК КПСС состоялся, как известно, в 1985 г. Новорожденные того периода уже имеют право голосовать, но пользуются канализацией, еще сработанной их дедушками. В нее какают три поколения горожан и, между прочим, многочисленные сенаторы, губернаторы, мэры вместе с избирателями.

Так вот, нашему городскому организму нужен сначала квалифицированный диагноз его состояния, чтоб знать, чем лечить. А если возникнет вопрос об эвтаназии - предусмотреть, чем заменить усопшие километры коммуникаций, всякие там насосные, подстанции и другие органы живого организма. Иначе говоря, нам с вами нужен диагност и хорошо бы еще и врач в одном лице... Доктор широкой практики, нацеленной не на применение БАДов, и опасных для печени статинов (средство для снижения холестерина) и заокеанских антидепрессантов.

Как утверждала Анна Ахматова, нет ничего более скучного, чем рассуждения о чужом блуде и своих болезнях. Но я - о своем, о сокровенном. Словом, полтора месяца назад занедужила. Руки трудно поднять, чтоб голову помыть, а не то что - вымыть пол в квартире. Температура. Болит абсолютно все. Задыхаюсь от кашля, от астмы и вообще всего. Живой труп. Профессора мне говорили о какой-то дикой инфекции. Деньги из кошелька летели, как "дикие лебеди". Все было против меня. Даже мой спаниель сожрал заключение рентгенолога, оставив только печать и пленку. Мне отказали в двух важных интервью - с такой рожей полагалось быть в морге в кругу безутешных родных.

И тут я вспомнила про Гогу. Он - травматолог. Несколько раз вытаскивал из гроба. Причем заболевания не всегда были связаны с его практикой. Он просто знал, где искать. Он не только спас жизнь моей мамы: после перелома продлил ей жизнь на два года. Он лечил меня, мою семью, друзей и приятелей. Но по потребности. Потом я его забывала. Он этим гордится: если пациент не возвращается - я молодец.

Когда портмоне похудело в медучреждениях в ожидании зарплаты, я вспомнила о Гоге. Нашла его случайно: он уже не работает на улице Уткинской.

- Доктор, умираю. Пневмония, бронхит, необратимые последствия в костях. Вот - анализы.

Доктор помял меня и пожал, потыкал пальцем по позвоночнику. Уставился в потолок:

- Давно в спортзал не ходим?

- с 23 февраля. Вот справка.

- Понял. Тогда и заболели?

- Что, наверное, кондиционеры?

- На перекладине - висели?

- Висела, но ведь - кашель и температура?

Через пять минут я была в аптеке. Вернулась. Четыре укола. Через час я с наслаждением мыла дома пол. Ночь спала - как младенец. Сегодня иду в спортзал. Гога велел, но переориентировал нагрузки. Другие мне рекомендовали гимнастику кистей рук в постели, корсет и инвалидность. Я не понимаю, как доктор Гога за пять минут поставил мне диагноз, и отказываюсь понять - как за полчаса можно вернуть человека к жизни. Утром прошел кашель. Какая связь, скажите с тем, что я висела на перекладине в спортзале полтора месяца назад с очевидными компонентами астмы? Или просто надо знать анатомию - где и что с чем связано. Как и любой мэр должен знать особенности любого района города - где есть течь, а где просто украли трубы.

Но ведь я вспоминаю о травматологе Гоге только тогда, когда выброшены на ветер огромные деньги, когда нет перспективы. И выбора нет. У Гоги есть своя инженерная тактика к моему организму.

Вот и мэра я хочу такого, Чтоб знал - где искать и как лечить. Чтоб без посредников решал мои проблемы и чтоб я к нему второй раз не обращалась. А для него это будет престижным - он выполнил свой профессиональный долг и доволен.

Сегодня - 1 апреля. И шутить мы можем - до поры.