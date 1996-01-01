Медвежата поселились в "Дубовом ключе"

Супруги ЛЕЩЕНКО из уссурийского питомника диких медвежат "Дубовый ключ" приняли в свой приют пополнение - двух медвежат-гималайцев из Арсеньева. Мать-медведицу застрелили браконьеры, а осиротевших месячных крох подкинули арсеньевским юннатам.

На детской станции юннатов малышей накормили и обласкали. Но директор станции Людмила МИНЕНКО сразу связалась с местным экологом Ларисой КОЛОДЕЙ, попросив помочь пристроить куда-то медвежат, ведь они растут и скоро могут стать опасными для детей. Лариса имела опыт по части устройства судеб подброшенных маленьких косолапых и сразу позвонила супругам Лещенко из уссурийского питомника диких медведей. Бывший охотовед Иван Лещенко с женой не один год на свои пенсии содержат несколько маленьких и больших мишек в вольерах. В итоге Юна и Ваня (так окрестили медвежат) обрели новый дом в с. Дубовый ключ под Уссурийском. Отныне у супругов Лещенко вместе с новичками - 9 гималайских медведей.

А в Арсеньеве решили помочь чете Лещенко, которые на свои скромные средства содержат такую ораву диких зверей. В городе объявлена акция "Помоги медвежатам!".