Лучшие студенты Владивостока получат дополнительную стипендию

На церемонии вручения стипендий администрации Владивостока в торжественной обстановке из рук и. о. главы города Игоря КОВАЛЁВА, помимо денежного вознаграждения за активный образ жизни и отличную учебу, лучшие студенты получат именную грамоту и значок "Стипендиат города Владивостока".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, лучшими были признаны студенты, подтвердившие свое активное участие в городских, краевых, региональных и всероссийских мероприятиях. Члены комиссии оценивали творческую, научную и спортивную работу молодежи, проведенную за зимний семестр 2007-2008 учебного года. Обязательным критерием отбора были и результаты зимней сессии - экзамены непременно должны быть сданы на "хорошо" и "отлично". Кроме того, стипендиями администрации города будут награждены и студенты-активисты молодежных и детских общественных организаций Владивостока.