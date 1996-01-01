Как победить экзаменатора

Успешная сдача экзамена зависит от двух составляющих – ваших знаний о предмете и способности донести их до экзаменатора. Это, как утверждают побывавшие в шкурах абитуриентов и преподавателей, не всегда одно и то же. Почему? Попробуем найти правильный ответ.

Про долговременную память и план занятий

Вам, конечно, уже рассказали, что шпаргалками пользоваться не рекомендуется и учиться нужно честно. То есть изучать предмет не в последнюю ночь перед поступлением, а составив предварительный план занятий и неукоснительно его соблюдая. Причем хождения на подготовительные курсы сами по себе мало что дадут. Без дополнительных усилий по усвоению предлагаемого потока информации вы только привыкнете к новой университетской обстановке и обзаведетесь приятными знакомствами. Знания сами по себе в голове не уложатся, но в арсенале психологов есть масса способов для улучшения запоминания.

На уроках анатомии и физиологии вам наверняка объяснили, что память у человека бывает кратковременная и долговременная. Например, мы помним нужный телефонный номер, пока записываем его в свой мобильник, а потом напрочь забываем. Так устроена кратковременная память, она способна хранить небольшие объемы информации и очень недолго. Именно поэтому бесполезно читать учебник за одну ночь. Только уникумы при таком способе подготовки способны усвоить предмет, впрочем, они его забывают на третий день после сдачи. С долговременной памятью надежнее, к тому же она обучаема. Стандартный алгоритм запоминания материала: прочел главу, составил конспект, отложил на минуту, окинул творение взором, отложил на десять минут, вернулся к теме, пошел прогуляться на 2-3 часа и вновь заглянул. Главное - выдержать рекомендуемые промежутки времени. Тогда в долговременной памяти образуется такая, образно говоря, полочка, где надежно поместятся и дата Куликовской битвы, и правила написания одной или двух "н" в русском языке. Существенно ускоряют запоминание информации освоенные навыки быстрочтения. За три дня им не научишься, но месяца за три - вполне. Проще всего отыскать в городе подходящие курсы или же найти подробные методики в Интернете.

Для улучшения работы долговременной памяти хороши регулярные занятия по заранее составленному плану. Учебник или материал лекций подготовительного факультета делятся по числу оставшихся до экзаменов дней и методично штудируются. Соблюдение плана важно и для психологической подготовки к экзаменам: каждый день количество пройденного материала постранично увеличивается, и это исключает истерику в стиле "я вообще ничего не знаю".

Лобовая атака

Самый простой этап, где от вас требовались лишь последовательность и аккуратность, у вас позади. Теперь настало время отрепетировать сам экзамен. Обстановка на таких мероприятиях часто бывает нервозной, и сохранять спокойствие нелегко. Но в вуз поступать надо, будем учиться. Для начала… освоим простенькую дыхательную гимнастику. Зачем? Замечено, что плавное чередование вдоха и выдоха с равными (1-3 сек.) задержками воздуха помогает справиться с волнением. Кстати, это гораздо лучше сигареты. Зачем заниматься такими йоговскими штучками? Дело в том, что процесс извлечения информации из долговременной памяти напрямую связан с эмоциональным состоянием. Про Куликово поле особенно трудно рассказывать, перестукивая зубами от страха.

Некоторые психологи рекомендуют отрепетировать ситуацию экзамена заранее. То есть самостоятельно приготовить билеты, разложить их на столе, под присмотром мамы или лучшего друга вытащить билет и, стоя перед зеркалом, бодрым голосом продекламировать ответ. Главное - бодрым! Смысл такого театрального действа в следующем - так создается положительный эмоциональный настрой на победу. Вы стоите перед зеркалом и видите перед собой уверенного в своих силах молодого человека, юную леди (нужное подчеркнуть). Запоминаете этот образ хорошенько - уверенные жесты, четкую речь, спокойный взгляд. Теперь это ваше личное ресурсное состояние для употребления на экзаменах, столь же необходимое, как подходящий в таких случаях костюм.

Опробовать ресурсное состояние можно на выпускных экзаменах в школе или в "репетиционных" экзаменах в вузах.

Ура! "Пятерка!"

Итак, настал день сдачи экзаменов. Как мы уже договорились, перед экзаменом лучше не нервно листать учебник, а выспаться. Потом как следует позавтракать, добавив к обычному рациону чай со смородиновым вареньем и бутерброд со сливочным маслом. Вышеуказанные продукты улучшают работу головного мозга. С собой не забудьте захватить бутылку минеральной воды, если мозг хочет пить, то заставить его думать крайне сложно.

Все, теперь осталось вытащить билет, ознакомиться с его содержанием, спокойно сесть на место, правильно подышать и начать составлять конспект ответа. Исписав листок и обнаружив, что информация уже не хочет вспоминаться, выпить водички и еще раз подышать. Потом поднять руки и идти сдаваться. Пока будете идти к стулу рядом с экзаменатором, мысленно наденьте на себя ресурсное состояние уверенности. Помните, то самое, которое репетировали перед зеркалом? Садитесь и отвечайте с того вопроса, который знаете лучше всего. Когда экзаменатор задаст первые вопросы по ответу, старайтесь не только излагать еще неозвученную фактуру, но и наладить эмоциональный контакт с собеседником. Тогда при подходе к третьему вопросу, по которому как назло не удалось вспомнить и половины конспекта, у преподавателя уже сложится о вас положительное впечатление и ему захочется поставить хорошую отметку. Удачи!