Детдом должен стать другим!

Только 15% выпускников детских домов нормально приспосабливаются к взрослой жизни. 30% попадает в тюрьмы, 30% спивается, остальные заканчивают суицидом. Это официальная российская статистика. Если учесть, что каждый воспитанник детдома обходится казне в 15-18 тысяч рублей в месяц, а в Приморье в 2007 году в государственных учреждениях содержалось 2 338 сирот, то за год в крае из кармана налогоплательщика (то есть нашего с вами, дорогой читатель) было выброшено на ветер как минимум 30 миллионов рублей. Их можно было потратить на благое дело. Кто виноват, и что делать?

"Приморье без сирот"

Есть краевая программа с таким названием. Воспитатели детских домов смеются над ней: "Попробовал бы кто из депутатов взять ребенка из детдома и воспитать его. Среди них есть такие, кто с дошкольного возраста курит, пьет, употребляет наркотики. С ними трудно управляться людям подготовленным, имеющим огромный опыт работы. Непрофессионалы пусть отдыхают!"

В редакцию позвонила Маргарита ЧУРИЛИНА. Она - председатель совета ветеранов и на праздники обязательно отвозит подарки детдомовским детям. В декабре 2007 судьба завела её в детскую психиатрическую больницу на ул. Жигура во Владивостоке, где она познакомилась с 12-летней Наташей. У девочки мама лишена родительских прав, а папа и старший брат наркоманы. В детдом её определять не спешат: у нас теперь политика "Приморье без сирот". Девочка просится к Маргарите Николаевне: "Возьмите меня к себе!" Но пожилая женщина не решается: "Она - хороший человек, но уже испорченный. Даже если очень захочет, не сможет преодолеть в себе негативный опыт ранней половой жизни, употребления наркотиков.

Между тем приморские чиновники бодро отрапортовали в СМИ, что число детских домов сокращено. Возьмем конкретный пример: в Большом Камне было 2 детских дома. Как ни сопротивлялась директор ГОУ "Детский дом №2" В. ДЕРЮГА, говоря, что детям и так тесно, что на 40 мест приходится 46 человек со сложным, трудно поддающимся воспитательному воздействию характером, их объединили с детдомом №1. Вице-губернатор Приморского края Любовь ДРОЗДОВА бодро отрапортовала: "Экономический эффект составит 241 тысячу рублей за счет оптимизации штатного расписания учреждений".

А что если бы такие деньги получали все мамы маленьких детей? Может быть, тогда меньше оставляли бы новорожденных в родильных домах? Ведь молодая мать-одиночка брошена государством на произвол судьбы, и потому цифры "отказничков" зашкаливают все мыслимые пределы.

Кстати сказать, в России в ХIХ веке была принята такая практика: бедная мама, без жилья и работы, могла принести своего малыша в приют, жить там и ухаживать за ним, и ей даже платили небольшое пособие. Когда ребенку исполнялось 14 лет, выплаты прекращались, так как считалось, что в этом возрасте подросток сам может зарабатывать себе на жизнь.

Труд делает человека

Когда в краевых СМИ началась шумная компания по травле Олега ПЕТРУКА, основателя содружества приемных семей "Семейный очаг", на его стороне были все, кто когда-либо работал с детьми из проблемных семей. Главное обвинение противников: "Он заставляет детей работать!" Главный аргумент сторонников: "Труд из обезьяны сделал человека, а уж детям он только на пользу!"

Ребенок в детском доме живет на всем готовом. Он не умеет стирать белье, готовить еду, считать деньги, и - главное - мыслить на перспективу. Уроки труда этой проблемы не решают. Доказательства? Пожалуйста. Есть такой лицей № 11 г. Владивостока. Здесь есть общежитие, и потому сюда направляют учиться выпускников детских домов со всего края. Воспитатели с ними возятся, как с маленькими: "Куда пошел? Что покушал?" Сироты-учащиеся лицеев и техникумов ежемесячно получают 1 300 рублей на питание и канцелярию, 4000 на одежду, их бесплатно кормят, плюс выдают паек. Рядом с ними живут дети из малообеспеченных семей, и с недоумением наблюдают, как однокурсники нанизывают на арматуру банки со сгущенкой и лакомство стекает на землю. Как выбрасывают новую еще одежду, как высокомерно общаются с воспитателями.

Олег ПЕТРУК в "Семейном очаге" воспитывает детей иначе. По его просьбе была создана временная комиссия ЗС ПК, и депутаты провели проверку условий жизни и воспитания приемных и опекаемых детей. Их восхитило то, что дети любят трудиться. На обед они едят ту самую картошку и капусту, которые вырастили сами. Когда человек кормится плодами рук своих, этот факт оказывает на него колоссальное воздействие. Этого не хватает детям в детдоме. Работы не понарошку (уборка в столовой и спальне), а всерьез – в поле, за станком. Никто не подает в суд на папу с мамой, что приходится мыть полы и посуду, работать в поле.

Депутаты ЗС ПК обратились к губернатору края с ходатайством выделить землю в собственность приемным семьям из Раздольного, предоставить беспроцентные ссуды, выделить кредиты и так далее. Но остается вопрос: кому нужны были эта травля, это громогласное, на всю страну, до выводов каких-либо комиссий, обвинение во всех грехах? Видимо, тем, кому глаза колют успехи Петрука по воспитанию трудолюбивых, умных, хорошо адаптирующихся в жизни молодых людей.

После детдома

После детдома главная проблема - это жилье. У многих сирот есть какие-то квадратные метры - в деревнях, где жили их родители, в бараках, откуда они родом. И потому обладателей этих весьма условных площадей ни на какие льготные очереди для получения квартиры никто не ставит. Но есть те, кто в очереди на льготное жилье стоит. Годами, десятилетиями… Социальные работники из лицея № 11 г. Владивостока обращались в Межрегиональный отдел судебных приставов Приморского края, чтобы добиться жилья для своих учащихся. Состоялся суд, и не один - но представители администрации г. Владивостока кивают на край, край - на город, а воз и ныне там. Речь должна идти о создании постинтернатской службы при каждом детском доме.

Конечно, практически во всех детских домах работают добрые люди. Они никогда не выгонят своего выпускника на улицу, если ему вдруг негде переночевать. Накормят, оденут, постараются найти работу. Помогут советом. Но это все - от доброго сердца, а в скудном детдомовском бюджете такие расходы не предусмотрены.