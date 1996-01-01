Власть может помочь только советом

Не пугайтесь, но нас "кинули". Согласно Жилищному кодексу, отныне государство не отвечает за состояние наших приватизированных квартир (а также за принадлежащую нам часть общего домового имущества, систем водо- и теплоснабжения и т. п.). Оно только контролирует соблюдение санитарных норм содержания жилья и техническую безопасность эксплуатации. За все остальное отвечают сами собственники квартир, для чего необходимо выбрать способ управления домом. Вступившие на путь реформы ЖКХ каждый день сталкиваются с новыми вопросами. Мы отвечаем на письма и обращения в редакцию.

Многие ТСЖ во Владивостоке сталкиваются с ситуацией, когда ОАО "Водоканал" требует, чтобы сменили оборудование в подвале на новое, иначе не будут подключать воду. А как же до того 25 лет эксплуатировали дом, и оборудование считалось нормальным? - Наталья ПУТЫРИНА, ТСЖ "Верхнепортовая, 66":

Ольга ИВЧЕНКО, руководитель независимой общественной приемной по вопросам ЖКХ и местного самоуправления Первомайского района, поясняет: необходимо для начала узнать, кто являлся предыдущим собственником этого оборудования.

Как правило, в новых домах оно автоматически принадлежит собственникам многоквартирного дома, и они самостоятельно следят за его техническим состоянием. Но если собственники решили организовать ТСЖ в старом многоквартирном доме, а дом и все имущество за время более 25 лет капитально не ремонтировался, то они вправе потребовать от предыдущего собственника привести в надлежащее состояние это имущество. Требования могут быть оформлены в виде иска, и в нашем городе судебная практика в этой области имеется. Кстати сказать, по Постановлению РФ №307 от 23 мая 2006 года "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" отключить многоквартирный дом от холодного водоснабжения не имеют права.

Выбор способа управления, создание ТСЖ – дорогостоящие и трудозатратные мероприятия. Все требует денег: проведение собрания, оформление земли, инвентаризация. Собираются ли город и край оказывать жильцам многоквартирных домов хоть какую-то помощь, кроме красивых лозунгов? - Анатолий ПАВЛЕНКО, ТСЖ на Абрековской.

Администрация г. Владивостока проводит семинары для активных собственников жилья. Совет по содействию проведению жилищной реформы, действующий при администрации города, намерен уделить внимание таким вопросам, как взаимодействие с ресурсопоставляющими организациями, установка счетчиков на тепло и воду, местные и федеральные стимуляторы реформы, налоги, психологические аспекты работы с гражданами. О времени их проведения можно узнавать по телефону: (4232) 36-35-04 (Ирина СИНИЦИНА).

Всяческое содействие в создании ТСЖ обещает Светлана МОРОЗОВА, председатель Совета почетных граждан города (тел. (4232) 22-87-55).

Что касается оформления земельного участка в собственность, которая является общим имуществом многоквартирного дома, то формирование земельного участка и передача его в собственность осуществляется бесплатно на основании ст. 16 №189-ФЗ от 29 декабря 2004 года "О вступлении в действие Жилищного кодекса" и согласно п.7 №491 Постановления РФ.

Сейчас во Владивостоке активно продвигается Федеральный Закон №185-ФЗ "О фонде содействия реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства", который поможет решить проблему капитального ремонта за счет государственных средств и средств муниципалитетов при участии собственников. С помощью этого закона у домов, которые выбрали способ управления и имеют свой лицевой счет (ТСЖ или управляющая компания), есть право воспользоваться этими средствами. Для этого надо подать заявку не позднее 2012 года.

На семинаре по управлению многоквартирным домом, который проводила администрация г. Владивостока, из зала прозвучал вопрос: где можно получить техпаспорта на дом? Нельзя ли ответить на него письменно? - Владимир СИТНИКОВ, ул. Нейбута.

В Жилищном кодексе написано, что при создании ТСЖ техпаспорта должны входить в общую папку документов. Евгения МАЙОРОВА, начальник отдела тарифного регулирования администрации г. Владивостока, пояснила: Ростехинвентаризация, которая раньше занималась этой работой, с недавних пор стала федеральной структурой. Прошло некоторое время, пока были отрегулированы вопросы взаимодействия, и теперь город понемногу изыскивает средства на паспортизацию жилищного фонда. Но денег мало - хватает едва на 10 домов в год. По закону эта дорогостоящая работа должна оплачиваться из кошелька собственника, то есть создателей ТСЖ, но это не значит, что мэрия будет уклоняться от участия в расходах.

Нам объявили "лифтовую войну", от членов ТСЖ требуют пройти дорогостоящие курсы лифтеров. Насколько это законно? - Анна СМОЛКИНА, ул. Адмирала Кузнецова.

Комментарий юристов таков: организация, которая устанавливает лифт или является балансодержателем этого оборудования, вправе требовать от ТСЖ специалистов, которые будут иметь возможность следить за правильной эксплуатацией данного оборудования.

Лифт в многоквартирном доме является высокоопасным техническим объектом, и неправильная эксплуатация может повлечь за собой жертвы. В то же время требование лифтовой организации обучить всех членов ТСЖ знаниям лифтеров неправомерны. Достаточно наличия круглосуточной вахты, которая позволит постоянно следить за лифтом. Но обучать своих лифтеров придется. Если же у ТСЖ нет средств на содержание дополнительного штата, то вы можете заключить договор на техническое и вахтовое обслуживание вашего дома.