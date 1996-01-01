Валентина Тарлинская отметила 102-ой день рождения

102 года исполнилось сегодня одной из старейших жительниц Владивостока Валентине Филимоновне ТАРЛИНСКОЙ. Она родилась 25 марта 1906 года в с.Ширяевка Ивановского района (ныне Михайловский район) в многодетной крестьянской семье. В 17 лет, после окончания школы, переехала во Владивосток, где и живет всю жизнь. Валентина Филимоновна воспитала дочь.

За многолетний и доблестный труд награждена правительственными наградами, имеет звание "Почетный труженик тыла".

Поздравить юбиляршу приехали родные и близкие, а также представители администрации Владивостока. В подарок от властей - букет цветов, любимые сладости, набор пастельного белья и приветственный адрес со словами здоровья и долгих лет жизни от и.о.главы администрации города Игоря КОВАЛЕВА.

Сегодня во Владивостоке проживают 9 долгожителей, все они женщины.

Еще четыре жительницы Владивостока отметят свой сотый день рождения в июле нынешнего года.

Напомним, что с января 2007 года все жители Владивостока, которым исполнилось 100 лет и больше, получают ежемесячную социальную поддержку от администрации города в размере 5-ти тысяч рублей.